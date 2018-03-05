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Pepe'de sürpriz gelişme! 1 ay dendi ama...

Fenerbahçe maçında sakatlanan Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe ile ilgili sürpriz bir gelişme meydana geldi. Portekizli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti ancak tedavi sürecinin daha kısa sürebileceği belirtildi.

Pepe'de sürpriz gelişme! 1 ay dendi ama...
Zirve yolundaki kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi kupa derbisinde Quaresma’yı kayıp veren Beşiktaş dün de Pepe şokuyla sarsılmıştı. Fenerbahçe ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında Soldado’nun darbesiyle ayak parmağı kırılan Portekizli stoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sağ ayak serçe parmağında kırık belirlenen Pepe’nin sakatlığı teknik heyeti bir hayli üzerken, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki haftalarda forma giyebilmek için fedakarlık yapacağı aktarıldı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürülen Pepe’nin bu süreden daha önce formasına kavuşabileceği öğrenildi.
 

BAYERN MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK


Gençlerbirliği ile 10 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan Portekizli futbolcu, 14 Mart’taki Bayern Münih rövanşında ise tur umutlarının büyük ölçüde tükenmesi nedeniyle riske edilmeyecek.
 

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA OLACAK


Kritik bir süreçten geçmeleri nedeniyle özel kramponla oynamak isteyen Pepe, Gençlerbirliği maçında forma giymesi riskli görülürse Medipol Başakşehir’le 18 Mart’ta yapılacak zorlu karşılaşmaya saklanacak. Siyah-beyazlı futbolcunun şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada takımdaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.


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