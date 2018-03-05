Pepe'de sürpriz gelişme! 1 ay dendi ama...

BAYERN MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Erdinç Şahin

Zirve yolundaki kritikdeplasmanı öncesi kupa derbisinde’yı kayıp verendün deşokuyla sarsılmıştı.ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında’nun darbesiyle ayak parmağı kırılanstoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sağ ayak serçe parmağında kırık belirlenen Pepe’nin sakatlığı teknik heyeti bir hayli üzerken, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki haftalarda forma giyebilmek için fedakarlık yapacağı aktarıldı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürülen Pepe’nin bu süreden daha önce formasına kavuşabileceği öğrenildi.ile 10 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan Portekizli futbolcu, 14 Mart’takirövanşında ise tur umutlarının büyük ölçüde tükenmesi nedeniyle riske edilmeyecek.Kritik bir süreçten geçmeleri nedeniyle özel kramponla oynamak isteyen Pepe, Gençlerbirliği maçında forma giymesi riskli görülürse Medipol Başakşehir’le 18 Mart’ta yapılacak zorlu karşılaşmaya saklanacak. Siyah-beyazlı futbolcunun şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada takımdaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.