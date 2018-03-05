Pepe'de sürpriz gelişme! 1 ay dendi ama...

Zirve yolundaki kritik Trabzonspor
deplasmanı öncesi kupa derbisinde Quaresma
’yı kayıp veren Beşiktaş
dün de Pepe
şokuyla sarsılmıştı. Fenerbahçe
ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında Soldado
’nun darbesiyle ayak parmağı kırılan Portekizli
stoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sağ ayak serçe parmağında kırık belirlenen Pepe’nin sakatlığı teknik heyeti bir hayli üzerken, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki haftalarda forma giyebilmek için fedakarlık yapacağı aktarıldı. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürülen Pepe’nin bu süreden daha önce formasına kavuşabileceği öğrenildi.
BAYERN MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Gençlerbirliği
ile 10 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan Portekizli futbolcu, 14 Mart’taki Bayern Münih
rövanşında ise tur umutlarının büyük ölçüde tükenmesi nedeniyle riske edilmeyecek.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA OLACAK
Kritik bir süreçten geçmeleri nedeniyle özel kramponla oynamak isteyen Pepe, Gençlerbirliği maçında forma giymesi riskli görülürse Medipol Başakşehir’le 18 Mart’ta yapılacak zorlu karşılaşmaya saklanacak. Siyah-beyazlı futbolcunun şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada takımdaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Erdinç Şahin