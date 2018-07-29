1 yıllık sözleşmesi kalan Pepe'nin transferi her an gerçekeşebilir. Wolverhampton Pepe'ye 7 milyon Euro teklif etti. 10 yıllık Real Madrid macerasından sonra Beşiktaş'a transfer olan Pepe, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performans ile birçok kulübün transfer listesine girmişti. Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Pepe, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

WOLVERHAMPTON'DAN PEPE'YE TEKLİF

Bu sene Portekiz Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda da forma şansı bulan Pepe, bir anda transfer gündemine oturdu. İlk olarka Çin kulüplerinden teklif alan Pepe, gelen teklifleri geri çevirmiş ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini beyan etmişti. Bu gelişmeler yaşanırken en son İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton devreye girdi. İlk olarak 4 milyon Euro’luk öneride bulunan ve yapılan pazarlıklar sonrasında bu bedeli son olarak 7 milyon Euro’ya çıkaran İngiliz temsilcisi bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş, Wolverhampton’dan gelecek resmi teklifi bekliyor.