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Pepe'nin Bayern Münih'te en çok çekindiği isim o...

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi Pepe, Şenol Güneş gibi Bayern Münih maçları öncesi UEFA.com’un sorularını yanıtladı.

Pepe'nin Bayern Münih'te en çok çekindiği isim o...
Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü stoperi PepeŞenol Güneş gibi Bayern Münih maçları öncesi UEFA.com’un sorularını yanıtladı. Portekizli savunmacı, Real Madrid’deki 10 yıllık tecrübesi ve EURO 2016’da Portekiz ile elde ettiği şampiyonlukların ardından Beşiktaş’taki bu başarısını değerlendirdi.
 
Skorer'de yer alan habere göre; Pepe, sezonun sürpriz takımlarından biri olduklarını vurgulayıp, “Her yıl Şampiyonlar Ligi’nde bir sürpriz, kimsenin beklemediği bir takım ortaya çıkar, bu sezon o takım biziz” dedi.Bayern maçlarını yorumlayan tecrübeli savunmacı, “Sakin olmalıyız. Bayern Münih’ten daha çok çalışmalıyız. Bayern’e karşı çıkacağımız maçlar çok çok zor olacak” diye konuştu.
 

"EN ÖNEMLİ İSİM RODRIGUEZ"

 
Beşiktaş’a övgülerde bulunan Pepe, “Burada yeni bir tecrübeye başladım, kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Türkiye’de ve Beşiktaş’ta geçirdiğim zamanlar çok özel. Fantastik taraftarımızla, bu tecrübenin tadını çıkarıyorum” ifadelerini kullandı. 
 
Pepe ayrıca Real Madrid’den eski takım arkadaşı James Rodriguez’i de çok sevdiğini söyleyip, Bayern Münih’in en önemli yıldızı olarak ön plana çıkardı.


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