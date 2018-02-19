Pepe'nin Bayern Münih'te en çok çekindiği isim o...

"EN ÖNEMLİ İSİM RODRIGUEZ"

Erdinç Şahin

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü stoperigibimaçları öncesi’un sorularını yanıtladı. Portekizli savunmacı, Real Madrid’deki 10 yıllık tecrübesi ve EURO 2016’da Portekiz ile elde ettiği şampiyonlukların ardından Beşiktaş’taki bu başarısını değerlendirdi.Skorer'de yer alan habere göre; Pepe, sezonun sürpriz takımlarından biri olduklarını vurgulayıp, “Her yıl’nde bir sürpriz, kimsenin beklemediği bir takım ortaya çıkar, bu sezon o takım biziz” dedi.Bayern maçlarını yorumlayan tecrübeli savunmacı, “Sakin olmalıyız. Bayern Münih’ten daha çok çalışmalıyız. Bayern’e karşı çıkacağımız maçlar çok çok zor olacak” diye konuştu.Beşiktaş’a övgülerde bulunan Pepe, “Burada yeni bir tecrübeye başladım, kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Türkiye’de ve Beşiktaş’ta geçirdiğim zamanlar çok özel. Fantastik taraftarımızla, bu tecrübenin tadını çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.Pepe ayrıcaeski takım arkadaşıde çok sevdiğini söyleyip, Bayern Münih’in en önemli yıldızı olarak ön plana çıkardı.