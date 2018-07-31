Siyah-Beyazlıların 2 başarılı Portekizlisi Ricardo Quaresma ve Pepe, Kara Kartal’da geçen sezon ortaya koydukları performansla göz kamaştırmıştı.

İki oyuncu, Spor Toto Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda etkili görüntü sergilemeye devam edip transfer döneminin gözdeleri haline gelmişti. Quaresma’ya; Katar, Suudi Arabistan ve Çin; Pepe’ye ise İngiltere Premier Lig ve Portekiz’den teklif yağmıştı.

Konuyla ilgili olarak gündemde yer almaya devam eden iki futbolcu, önceki gün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la bir değerlendirme toplantısı yaptı.

"TALİMAT VERDİK..."

Başarılı futbolcuların, “İkimiz de İstanbul’da yaşadığımız ve Beşiktaş gibi önemli bir takımın formasını giydiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa Kupaları’na katılmak için maçlarımız başladı. Yakında lig de başlayacak. Bizimle birlikte ailelerimiz de burada olmaktan dolayı mutlu. Menacerlerimize talimat verdik. Ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece futbolumuza konsantre olup Beşiktaş’a en iyi şekilde katkı vermeye devam etmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

2 yıldızdan gelen bu çıkışın ardından Başkan Fikret Orman’ın da memnun olduğu bildirildi.

Fanatik