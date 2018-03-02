Pepe ve Soldado gerilimi 9 sene önce başladı

RAKİBİNİ YERDE TEKMELEMİŞTİ

Erdinç Şahin

Daha önce’de birlikte forma giyen iki oyuncu arasındaki gerilim, aslında bundan yıllar öncesine dayanıyor.Her şey,arasında 2009 yılında oynananmücadelesinde başladı. 2008/2009 sezonunun başındatransfer olan’da eski takımına karşı ilk lig maçına çıkmıştı.Mücadelede ilk golü atan isim de henüz 10’uncu dakikada Soldado olmuş ancak yıldız futbolcu golden sonra sevinmemişti.Karşılaşmanın 87’nci dakikasında skor 2-2’yken ceza sahası içinde Getafe kaptanı Javier Casquero’yu düşüren Pepe, yerdeki rakibini tekmeleyerek büyük bir infiale neden olmuş ve Pepe ile Soldado karşı karşıya gelmişti.Javier Casquero, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirememiş ve Real Madrid 90+3’te Gonzalo Higuain’in ayağından bulduğu golle maçı 3-2 kazanmıştı.Pepe, yaptığı sportmenlik dışı hareketin ardından 10 maçlık rekor bir ceza almıştı.İki futbolcunun dünkü mücadeleki gergin anları, işte 9 yıl evvel oynanan bu karşılaşmayı hatırlattı.