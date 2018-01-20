Pepe ve Tosic Antalya'ya götürülmedi

Osmanlıspor
maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya
kampında sakatlanan Tosic'in
durumları belli oldu. Şenol Güneş,
sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic
ikilisine görev verecek.
Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio
oynarken sağbekte Gökhan Gönül, solbekte ise Adriano
sahada olacak. Orta ikilide Atiba-Oğuzhan
'a dönüş yapacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını Quaresma, Talisca, Babel
'den oluştururken Cenk'in ayrılmasından sonra 1. santrfor konumuna yükselen Negredo
takımı adına gol arayacak isim olacak.
Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri şöyle;
"Fabricio-Gökhan Gönül-Vida-Mitrovic-Adriano-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo."
Erdinç Şahin