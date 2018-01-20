Pepe ve Tosic Antalya'ya götürülmedi

Erdinç Şahin

maçında sakatlanarak oyundan çıkankampında sakatlanandurumları belli oldu.sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığıikilisine görev verecek.Kalede her zaman olduğu gibioynarken sağbektesahada olacak. Orta ikilide'a dönüş yapacak olan tecrübeli teknik adam hücum hattını'den oluştururken Cenk'in ayrılmasından sonra 1. santrfor konumuna yükselentakımı adına gol arayacak isim olacak.Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve kampa girecek.Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel onbiri şöyle;