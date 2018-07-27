Pepee kitapları 1 milyon çocuğa ulaşacak

Çocuklar için eğlenceli ve eğitici içerik sunma ilkesiyle hareket eden Düşyeri, Pepee kutu oyunları ile çocukların hayal dünyasını geliştirirken öykü kitaplarıyla okuma alışkanlıklarını artırıyor. Her çocuğun kitapla büyümesini isteyen Düşyeri, her çocuk kitap okusun projesiyle ile 1 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

A101 İLE TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE

Düşyeri ve A101 Market mağazaları farklı bir iş birliğine imza atıyor ve Pepee kitaplarını çocuklarla buluşturuyor. Düşyeri tarafından hazırlanan Pepee öykü kitapları, çadır ve kutu oyunları, 26 Temmuz’dan itibaren tüm A101 Market mağazalarında raflardaki yerini alıyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENECEKLER

Çocukların dünyasına dokunarak onların düş becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Düşyeri, çocukların yaz tatilinde zamanlarını daha verimli kullanmalarını amaçlıyor. Pepee öykü kitapları çocukların zihinsel becerilerini geliştirip kitap okuma alışkanlığı kazandırırken; oyun çadırı çocuklara yeni bir oyun alanı yaratarak hayal güçlerinin gelişmesine olanak sağlıyor. Kutu oyunlarının içinde bulunan eğitici yap bozlar ise çocukların eğlenirken öğrenmelerine yardımcı oluyor.