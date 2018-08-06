Pepsi'nin CEO'su Indra Nooyi istifa etti
Pepsi CEO'su Indra Nooyi, 12 yılın ardından CEO görevinden ayrılacağını açıkladı. Ekim ayından itibaren görevini Ramon Laguarta'ya devredecek olan Indra Nooyi dünyanın en güçlü kadınları arasında gösteriliyor
Pepsi CEO'su Indra Nooyi görevinden ayrılacağını açıkladı. 12 yıldır Pepsi'nin en üst düzey yöneticisi olan 62 yaşındaki Nooyi, görevinden ekim ayında ayrılacak ve CEO koltuğunu Ramon Laguarta alacak.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİ
Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen ve Pepsi'nin yurt dışı doğumlu ilk CEO'su olan Nooyi, 2019 yılı başına kadar yönetim kurulundaki başkanlık görevini sürdürecek.