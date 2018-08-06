Pepsi CEO'su Indra Nooyi görevinden ayrılacağını açıkladı. 12 yıldır Pepsi'nin en üst düzey yöneticisi olan 62 yaşındaki Nooyi, görevinden ekim ayında ayrılacak ve CEO koltuğunu Ramon Laguarta alacak.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARINDAN BİRİ

Dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen ve Pepsi'nin yurt dışı doğumlu ilk CEO'su olan Nooyi, 2019 yılı başına kadar yönetim kurulundaki başkanlık görevini sürdürecek.