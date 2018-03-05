Perakende sektörü 10'uncu kez YZB'de buluşacak

"300 MARKANIN YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ TANITILACAK"

"SONSUZ KAYNAKLARA SAHİP DEĞİLİZ"

SEKTÖR DEVLERİ YZB 2018’DE

Yusuf Cevahir

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek YZB'de ana gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki vizyonunu desteklemek adına “Çevre” olacak. 10 yıla damga vuran unutulmaz konu ve konuşmacıların güncel gelişmeleri sektör profesyonelleriyle paylaşacağı etkinlikte; sponsor firmalar temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketler, 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 10'uncu kez bir araya gelecek. TPF tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2018, üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar yine binlerce paydaşını aynı çatı altında buluşturacak.Gıda perakendesinin en büyük konferans ve fuar organizasyonu olan YZB 2018, yurt içinde ve dışında 22 yılda 30'un üzerinde ülkede düzenlediği 400’ün projenin organizatörü Globus Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından gerçekleştirilecek. Sektörün tüm oyuncularını bir araya getirecek olan etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetini tanıtacak.Geçtiğimiz yıl 11 oturumda 22 konuşmacının sahne aldığını YZB'nin 10'uncu yılında iç içe girmiş iki tema ile kapılarını açacağını belirten Globus Fuar ve Kongre Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Adıgüzel; "Her yıl belirlenen ana tema doğrultusunda perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan YZB, bu yıl da konferans ve fuar alanlarıyla sektör profesyonellerini ağırlayacak. Organizasyon 10’uncu yılında küresel bir gündemi ele alacak. İç içe girmiş iki temanın işleneceği YZB 2018’de ana gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik poşet kullanımını azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki vizyonunu desteklemek adına 'Çevre' olacak. Perakende sektörünün duayen isimleri konuşmacı olarak yer alacağı YZB’de, 10’uncu yıla özel etkinlikler, sürprizlerle dolu bir içerik hazırlıyoruz. Fuar kapsamında ise sektörün liderleri yeni ürünlerini, çözüm ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak" dedi.Üretici, tedarikçi, yerel zincir ve tüketici köprüsü konumunda olan Yerel Zincirler Buluşuyor 2018'de bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından yerel market zincirleri dev markalarla buluşacak. Yerli ve yabancı dev markaların destekleriyle gücüne güç katan, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadan da misafirlerini ağırlayan YZB 2018'in bu yılki ana sponsorları Coca-Cola İçecek, Sütaş ve Unilever oldu.Dünyada ve Türkiye'de üreticilerle birlikte sivil toplum kuruluşları tarafından dikkat çekilen gıda politikaları, gıdaya erişim, tarım, ekilebilir araziler, kuraklık, israf, açlık gibi önemli konularla birlikte sürdürülebilir bir gelecek için çevrenin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Atık Yönetmeliği' kapsamında 1 Ocak 2019'da hayata geçireceği düzenleme kapsamında doğada çözülmesi yüzyıllar süren, insanlığı ve geleceğimizi tehdit eden plastik poşet kullanımı satış noktalarında ücretli olacak. Bakanlığımızın doğanın kabul etmediği, çevreyi, denizleri kirleten, insanlarla birlikte doğadaki canlıların hayatını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak ve zamanla kaldırmak yönündeki vizyonunu desteklemek adına YZB 10'uncu yılında önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sonsuz kaynaklara sahip değiliz.Federasyon ve işletme sahipleri olarak gezegenimizin sürdürülebilirliği, doğanın, insanların ve canlıların daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için tüketicilerimize yönelik hazırladığımız kampanyayı YZB'de duyuracağız. Tüketicilerimize yakışacak ve Türkiye genelinde yerel zincir marketlerde dağıtılacak özel tasarımlı bez torbaları YZB 2018'de tanıtacağız. Türkiye’nin yanı sıra yüzlerce ülkede operasyonlarını sürdüren yerli ve yabancı markaların sponsor, perakende sektörüne yön veren markaların katılımcı olduğu YZB’ye sektördeki tüm paydaşlarımızı geleceğimizi şekillendirmek için bekliyoruz” dedi.Yerel Zincirler Buluşuyor, 10’uncu yılında da yerli ve yabancı birçok firmanın desteğiyle kapılarını aralayacak. Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü YZB 2018’in Şubat ayı itibariye sponsorları ise şöyle gerçekleşti;Coca-Cola İçecek, Sütaş, UnileverHayat KimyaETİ, Fayda, Nestlé, Parex, SleepyBağdat Baharat, Erpiliç, Kebir, Lezita, Sanset, Saray, TadımLila Kağıt, Meysu, Red Bull, Sistem 9Şölen (Perakendenin Şöleni)Anavarza Bal, Banat, Burcu Gıda, Derby, Dermokil, Fora Zeytin, Gürsüt, Kopaş, Multipak, Netpak, Pınar Kuruyemiş, Safya, Seyidoğlu