Perakendede iş var

Gülten UĞURLU

Tüketicinin nabzını en iyi tutan ve en çok istihdam sağlayan sektörlerden biri, perakende. Tekstil, ayakkabı, kozmetik ve gıda gibi birçok sektörün oluşturduğu organize (mağaza) perakendenin içinde en hareketli olan ise gıda perakendeciliği. Yılda 130 milyar liranın döndüğü gıda perakendeciliğinde, 370 bin kişi çalışıyor. Sayı bu yıl daha da artacak.

30 BİN KİŞİYE DAHA

Gıda perakendeciliğinin 2018’de yüzde 12 büyümesi bekleniyor. Şirketler, bu yıl yeni mağazalar açarak, 30 bin kişiye daha iş verecek. Bunun 23 bin 543’ünü çok hızlı büyüyen 6 firma alacak. En fazla ihtiyaç satış danışmanı, kasiyer, kasap, manav ve şarküteri uzmanı gibi branşlarda oluyor. Çalışan sirkülasyonunun çok yaşandığı perakendede, iş bulma şansını kaçırmayın.

ANADOLU'DA YANGIN

Migros, 2018’de 6 bin 500 kişi alacak. Şirket, yeni alımları sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye genelinde bütün illerde yıl boyunca yapacak. Yurtiçi ve yurtdışı toplam 1950 mağazayla hizmet veren Migros, her yıl 150 yeni mağaza açıyor. İlgilenen, ‘migroskurumsal.com’ adresinden başvurabilir.

750 MİLYONLUK YATIRIM

Bim, Türkiye’nin önemli istihdam sağlayan şirketlerinden biri. Çalışanlarının yüzde 39’u ise kadın. 2018’de 4500 kişiyi daha işe alacak. 6765 mağazası bulunan Bim, 2018’de 730 yeni mağaza açacak. Şirket, bu yıl 750 milyon liralık yatırım yapacak. Başvurular, ‘bim.com.tr’ adresinden yapılabilir.

HER YIL 100 MAĞAZA

Şok, 24 binin üzerinde çalışan ve 5100 mağazaya sahip. 2018’de de 4000 bin kişiyi daha işe alacak. Başvuru ‘sokmarket.com.tr’ adresinden yapılabilir. 36 mağazasında yaklaşık 5000 bin kişiye istihdam sağlayan Metro Market de 2018’de 1500 kişiye daha iş verecek. ‘metro-tr.com’ adresinden başvurulabilir.

İSTİHDAM ŞAMPİYONU

2017’de 38 bin 607 kişiye sağladığı istihdam ile Çalışma Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en fazla istihdam yaratan şirketi seçilen A101, bu yıl da 6593 kişi alacak. ‘a101.com.tr’ adresinden başvurulabilir. Özen Grup bünyesinde 1996’dan bu yana hizmet veren ve 5000 çalışanı olan Onur Market de 450 kişi daha alacak. Başvuru, ‘onurmarket.com’ adresinden yapılabilir.