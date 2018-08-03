Perde ve nevresimleri pırıl pırıl yapmanın yolları





Bu biraz şaşırtıcı olabilir ama tül perdeleri beyazlatmak için en iyi yöntemlerden birisi toz şeker. Öncelikle beyaz tül perdenizi çamaşır makinesine koyun. Daha sonra kullanacağınız deterjanı ekleyin. Son olarak perdenin üzerine dökün. Dikkat etmeniz gereken nokta şekeri deterjan haznesine değil, direkt perdenin üzerine dökmek. Tüllerinizin nasıl beyazladığına inanamayacaksınız.

PERDELERİ MAKİNEDEN ÇIKARIR ÇIKARMAZ ASIN

Birçok insan için perdeleri ütülemek eziyet gibi olabiliyor. Perdenin yıkanması biter bitmez makineden çıkarın. Ardından, biraz çırpın ve hemen asın. Yani perdenizin kendi kendine kurumasına izin verin. Eğer bunu denerseniz perdelerinizi ütülemenize gerek kalmayacak. En çok dikkat edilmesi gerekenlerden birisi makineyi çok fazla doldurmamak. Eğer çok fazla doldurursanız deterjan perdenin her yerine gelmeyecektir ve iyi temizlenmeyecektir. Bu yüzden her odanın perdesini ayrı ayrı makineye atmanız daha iyi olacaktır. Perdeleri beyazlatmak için bir diğer önerilen şey ise bulaşık makinesi tablet deterjanları. Tül perdeyi makineye attıktan sonra, üzerine bir adet tablet koyuyorsunuz. Bu da, beyazlatmak için en ilginç ve etkili yöntemlerden birisi.

NEVRESİMLERİ YÜKSEK DEVİRDE YIKAMAYIN

Nevresimler temizliğine en çok dikkat etmeniz gereken ev tekstili ürünlerinin başında geliyor. Sadece lekeli göründüğünde değil, düzenli olarak yıkanması gerekiyor. Ter, uyurken salgılanan yağlar veya ölü deri gibi bekledikçe bakteri oluşacak durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kesinlikle düzenli olarak yıkanması gerekiyor. Çamaşır makinalarının birçok modu var. Nevresimler için pamukluları kullanmanız daha iyi olacaktır. Bir diğer önemli nokta en fazla 40 derecede yıkanması gerekiyor. Daha yüksek derecelerde yıkarsanız nevresiminiz çekebilir. Ayrıca çok yüksek devirlerde yıkamamalısınız. Aynı perdelerde olduğu gibi kırışmaması için yıkandıktan hemen sonra birkaç kere çırpıp asmalısınız. Çarşafları yıkarken beyaz olsa bile çamaşır suyu kullanmamanız gerekiyor. Çamaşır suyu ipliklerin zarar görmesine sebep olacaktır.





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