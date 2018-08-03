Perihan Savaş, gençlere sektöre dair tavsiyelerde bulunurken günümüz aktörleri hakkında da çok tartışılacak sözlere imza attı.

İlk olarak oyunculukta güzelliğin geçici olduğunun altını çizen Perihan Savaş, Meryem Uzerli hakkında şu sözleri söyledi;

"Meryem Uzerli iyi bir oyuncu ama önce Türkçeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne olursun şu diksiyonunu düzelt!

'MUHTEŞEM YÜZYIL'DA GÜZEL KALDIRDI AMA BİTTİ'

Hürrem değilsin sen. Muhteşem Yüzyıl’da güzel kaldırdı tamam ama sonra bitti. Güzelliğiyle ön planda olan dizi oyuncuları, uzun zamanlı projelerde olamıyorlar."





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