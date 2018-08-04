Periscope erişim engeli mi geliyor? Periscope nedir?

Başta Periscope olmak üzere canlı video paylaşım siteleri, gerek Süper Lig olsun gerek UEFA Şampiyonlar Ligi maçları olsun canlı yayın yapıyorlar. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirirken İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, yayın hakları Digitürk'e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere, Periscope'a erişim yasağı uygulanmasına karar verildi.

PERISCOPE ERİŞİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi."

Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

MAÇLAR BİTİNCE TEKRAR ERİŞİLEBİLECEK

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulaması Periscope'a erişimin engelleneceğini söyledi.

İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını vurgulayan Kent, şunları kaydetti:

"Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak."

Periscope Nedir?

Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlayan sosyal bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından izlenebilmekte.

Periscope Nasıl Kullanılır?

Periscope uygulamasını kullanmak için ilk önce Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Twitter ile Periscope‘a giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayıp canlı yayınlar yapabilirsiniz.

Periscope ile Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Periscope üzerinden canlı yayın yapmak için, uygulamanın alt bölümünde bulunan kamera simgesine tıklamanız gerekiyor.

Bu bölüme tıkladıktan sonra canlı yayınınızın gizli olup olmayacağını, konumun bildirilip bildirilmeyeceğini ve Twitter ile paylaşılıp paylaşılmayacağını seçip “Start Broadcast”e tıklayıp canlı yayına başlayabilirsiniz.

Periscope uygulamasının ayarlar bölümündeki Autosave ya da otomatik kayıt seçeneği ile de, canlı yayınlarınızı telefonunuza kolayca kaydedebilirsiniz.

Periscope takipçilerinizi yönetin

Periscope yine Twitter gibi takipçi üzerine kurulu bir sistem. Periscope’ta istediğiniz kişiyi takip edebilir, engelleyebilir ve takipçileriniz canlı yayına başladığında bildirim almanızı sağlayabilirsiniz. Canlı yayınlarda kullanıcılardan anlık mesaj alabilir ve etkileşimde bulunabilirsiniz.

iOS için Periscope’u burdan ve Android için Periscope’u buradan ücretsiz indirebilirsiniz.

Eğer Periscope hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Periscope ipuçları ve hileleri makalesini okuyabilirsiniz.



























