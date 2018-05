Alev Gürsoy Cimin

SETE GEÇ KALMAMAK İÇİN ÜÇ SAAT KURARIM

KENDİMİ HATALARIMLA ÇOK SEVİYORUM

Hayır ama gelen projelere ısınamıyorum. Diziler o kadar uzun ki! Genç arkadaşlarımı izleyeyim diyorum, 45 dakika sonra sıkılıyorum. Böyle şey olmaz. Yönetmene de, yazara da, izleyene de yazık. Tarihi dizilerden de sıkıldım. Muhteşem Yüzyıl’da her şey vardı, doya doya izledik. Şimdi tüm dünyada yayınlanıyor ‘Sülüman Sülüman’ diye. Ama ısrarla bütün padişahların dizisini yapmak zorunda değilsiniz. Sürekli aynı şey olmaz!Samimiyet yok. Her şey para oldu. Paran varsa geziyorsun tozuyorsun. Karşı tarafın sıkıntıları seni ilgilendirmiyor. Gençler için üzülüyorum. Biz doya doya yaşadık.Zor, artık olmaz. Zaten kaç kişi kaldık ki... Geçenlerde Ercan Yazgan’ı kaybettik. O beni ölümden kurtarmıştır ‘Perihan Abla’nın çekimleri sırasında. Poyrazköy açıklarında ters akıntı varmış. Tekneden öteki tekneye atlayacaktım. Araya düştüm, teknenin altına girdim. Sürekli dibe gidiyordum. Nurlar içinde uyusun, Ercanım içine mayo giymiş, bir şey olursa atlarım diye düşünmüş. Saçımdan yakalayıp çıkarmış beni.Evet, ben üzülüyorum onlar adına. Yeni nesil kalıcılığın ne demek olduğunu bilmiyor. Parlıyor ve sönüyorlar. O sönme onları üzmüyor ama beni üzüyor onlar adına.18 saat çekim yapıyorduk. Şimdi de 18 saat çalışıyorlar ama karşılığını alıyorlar. Biz öyle paralar kazanmadık. Üç kuruş kazandıysak, o üç kuruşu saklamayı bildik çünkü öyle yetiştik. Ben memur çocuğuyum. Benim param kıymetlidir. Kuruş kuruş kazandığıma saygı duydum.Sanat hayatımla kazandım. İlk dairemi aldığımda Müjdat Gezen ile sahneye çıkıyorduk. 40 yıl öncesinden söz ediyorum. Senetler yapıldı. Allah’ım o kadar yardım etti ki... Ayağım kırılır da çalışıp ödeyemezsem diye nasıl korkuyordum. Anneme veriyordum kazandığımı, o bana harçlık veriyordu. Onun için kuruşuma saygı duydum ben.Set saati ne verildiyse, onun 15 dakika öncesinde oradayımdır. Mesleğine saygılı insanları severim. Beklemeyi asla sevmem. İkişer dakika arayla üç saat kurarım. Biri başucumda, biri uzağımda, biri de yattığım odanın dışında durur.Hiç olmadı. Ama talihsizlikler oldu. Son çektiğimiz ‘Ah Neriman’ dizisi dört bölümde kaldırıldı. Neye dayanarak kaldırıldı? Rayting diyemezsin, çünkü öyle bir kadroydu ki her oyuncunun ayrı ayrı seveni vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu durum beni o dönem küstürdü. Niye yapıyorum bu işi dedim.Evet. Gençler ‘Hayat Bilgisi’nden tanıyor. Tek kaybım, çocukların beni tanımaması. Nesilden nesile dokunmuşum, şimdi de çocuklara dokunmam lazım.Öyle bir proje gelir ki, okurken karakteri, kıyafetini düşünürüm, o zaman sarılırım projeye. Hiç taklit ettiğim karakter olmadı bugüne kadar. Ben kendim karakter yaratırım. Benim yarattığım karakterler taklit edilir. Karakter yaratırken de çocukluğunu düşünürüm. Nelerle oynamıştı? Anne ve babasıyla arası nasıldı?İkinci evliliğim. 39’uncu yılımız. Her ikimiz de aile sevdiğimiz için mutlu ve mesutuz. Haklarımıza saygılıyız.Hiç yok. Yaptığım bütün hatalara başım diktir. O hatalar bir yere getirir seni. Kendimi hatalarımla çok seviyorum. Perran’ı ben çok seviyorum, gerçekten seviyorum. Dürüst ve dobra bir insan. Ama dobralığımı kimseyi kırmadan yaparım.Biz de çok isteriz ama iyi bir projeyle karşılaşamadık. Eskiden ayda bir toplanır eşlerimizle yemeğe giderdik. Yapamıyoruz bir süredir.Onun için de iyi bir proje ve salon olması lazım. Haftada iki oyunla tiyatro oyuncusu kendini nasıl tatmin eder ki?Hayır hiçbir şekilde. Ben görevimi yaptım 50 yıl boyunca. Bundan sonra da tabii ki devam ederim. Ama nankör iştir bizimkisi. Adile Naşit’i düşün... Genç nesil bilmiyor bile onu. Belki arada, filmlerde gördüğü zaman oradan oraya fıttırı fıttırı koşan bir hanım olarak biliyor ancak. Bir şey itiraf edeyim mi? Hep eski Türk filmlerini seyrediyorum. Neden biliyor musun? Necdet Tosun, Hüseyin Baradan, Mürüvvet Sim.. Hepsi öldü. Dua edecek kimseleri var mı diye düşünerek açıyorum filmleri... Seyrederken kim varsa hepsine ayrı ayrı Fatiha okuyorum...İnançlıyım, muhafazakar değilim. Aynı şey değil ikisi.Kesinlikle.