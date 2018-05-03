Perşembe Sineması ilkbahar gösterimleri SALT Beyoğlu’nda

Elif Bayram

Bugünün kentsel yapıları ağırlıklı olarak 20. yüzyılda iki büyük savaş, ardından kurulan çift kutuplu dünya ve bu sistemin nihai feshiyle şekillendi. Profesyonelleşme eğiliminin katkısıyla artan, dönemsel ihtiyaç ve tahayyüllere dayalı düzenlemeler yenilenme refleksinin belirgin ifadeleriydi. Yakın çevresiyle alışverişte olan merkezlerden uzak mesafedekiyle etkileşime geçen yaşama alanlarına dönüşen şehirler, planlamanın önünü alamadığı nüfus akımlarıyla büyümeye devam etti. Kültürel eğilimler, yerel yönetim stratejileri ve ekonomik imkânların biçimlediği; coğrafyaya göre değişen dönemlerde gündeme gelen yenilenme atılımları 1980’lerden itibaren küreselleşmeden etkilendi. Dünyanın dört bir yanında şehirler yeni yüzyıla benzeşerek girdi. Yeniden yapılanma süreci kent mekânında gitgide görünür olmaya başlıyor; kapasitesi artırılan havaalanları, işlek meydanlarda açılan müzeler, şehir merkezlerine dizi dizi yerleşen otellerle uluslararası deneyim tüketimi yaygınlaştırılıyordu. Şehirlilerin gönüllü veya zorunlu yer değiştirmeleriyle pekişen bu pratikler, toplumsal bağlamda zamanla ortaya çıkan açmazlar ile bunlara dair talepleri beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra şehir, bireylerin yerleşik düzen sorgulamaları ve değişim arayışlarına da sahne teşkil etti.Perşembe Sineması’nın 2018 seçkisi, bu koşulları oluşturan yenilenme arzusunun geçmişteki tezahürlerine bakarken bugünden geleceğe dair öneri ve olasılıklar üzerine düşünme amacını taşıyor. Çeşitli ülkelerden kurmaca ve belgesel filmler, etki alanının genişlemesiyle sınırları bulanıklaşan şehirlerin anlatılarını birey hikâyeleriyle bir araya getiriyor.Perşembe Sineması’nın “yenilenme” odaklı programının basın toplantısında konuşan Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, SALT ile yapılan kıymetli iş birliği sayesinde kent kültürü, mimarlık ve şehirleşme konuları etrafında çok çeşitli kitlelerle buluşmanın Garanti Mortgage markası için önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etti: “Ana faaliyet alanı konut finansmanı olan bir şirket olarak alanımızın ötesine geçen ve birey mutluluğunu önemseyen bir yaklaşıma sahibiz. Perşembe Sineması’nın beş yılı boyunca 87 gösterimle 15 bin 500 kişiye ulaştık. Bu yılki programın da ilgiyle takip edileceğine inanıyorum.”SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ise, her yıl başka bir tema odağında uluslararası bir seçki hazırlandığını belirtti: “Tatil evleri, şehirde var olmak, dünya fuarlar ile olimpiyatlar gibi devasa etkinliklerin şehir hayatına etkilerinin yanı sıra ev teması etrafında kapsamlı derlemeler yaptık. Bu yıl gösterimlerini SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’dagerçekleştireceğimiz filmlerse, ‘yenilenme’ pratikleri temelinde dönüşen yerleşim yerleri ve bu çerçevedeki sivil talep ve girişimler ile şehirde olmaktan cesaretle atılan adımlara bakıyor.”Andreas Pichler, 2012Yuriy Bykov, 2014Christian Tod, 2017Nigel Cole, 2010Pablo Frasconi ve Nancy Salzer, 1986Wolfgang Becker, 2003Philip Gnadt ve Mickey Yamine, 2016Bertrand Bonello, 2016Heidi Ewing ve Rachel Grady, 2017