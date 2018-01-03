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Peru'da korkunç kaza: 36 ölü, 6 yaralı

Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir TIR'la çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk gelen bilgilere göre 36 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

03 Ocak 2018, Çarşamba 07:47
Peru'da korkunç kaza: 36 ölü, 6 yaralı
Peru'nun başkenti Lima yakınında bir TIR'la çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 36 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir TIR'la çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.


36 ÖLÜ, 6 YARALI


Lima'nın 45 kilometre kuzeyindeki Pasamayo otoyolunda meydana gelen kazada, otobüsteki yolculardan 36'sı öldü, 6'sı yaralandı.

Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

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