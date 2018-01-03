SON DAKİKA

Peru'daki Şeytan Virajı'nda korkunç kaza: 48 ölü, 6 yaralı

Güney Amerika ülkelerinden Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir traktör römorkuyla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 48 yolcu öldü, 6 kişi yaralandı, 3 kişi de kayboldu... Kazanın olduğu bölge 'Şeytan Virajı' olarak biliniyor

03 Ocak 2018, Çarşamba 10:01
Peru'daki Şeytan Virajı'nda korkunç kaza: 48 ölü, 6 yaralı
Peru’nun başkenti Lima yakınlarında otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 48 yolcu öldü. Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima’ya doğru giden ve 57 yolcusu bulunan otobüs, bir traktör römorkuyla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.


UÇURUMUN DİBİNDEKİ SAHİLE KADAR YUVARLANDILAR


Uçurumun dibindeki Pasifik Okyanusu sahiline kadar yuvarlanan otobüsteki yolculardan 48’i yaşamını yitirdi. Gönüllü itfaiye biriminden Claudia Espinoza, sahile doğrudan yol bulunmadığı için arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.


6 YARALI, 3 KAYIP


Espinoza, polis ve itfaiye çalışanlarının 6 yaralıyı helikopterlerle yakınlardaki hastanelere kaldırdığını, 3 yolcunun kayıp olduğunu bildirdi. Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, yaptığı açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


BÖLGENİN ADI 'ŞEYTAN VİRAJI' 


Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkiinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Donald Trump'tan tehdit gibi mesaj

Donald Trump'tan tehdit gibi mesaj
Beyaz Saray'dan İran'a uyarı

Beyaz Saray'dan İran'a uyarı
ABD, BM'ye İran konusunda acil toplanma çağrısı yapacak

ABD, BM'ye İran konusunda acil toplanma çağrısı yapacak
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü
İran’da protestolar sürüyor

İran’da protestolar sürüyor
Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir

Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir
Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü

Genç kız, laf atan sürücüyü tekme tokat dövdü
Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı

Anne, diş hekimi oğlundan eğitim masraflarını geri almak için açtığı davayı kazandı
Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video

Logan Paul’un son videosuna büyük tepki! İşte yasaklanan video
Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı

Kim Jong-un'dan 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatı
Irkçı paylaşımda bulunan Alman milletvekiline suç duyurusu

Irkçı paylaşımda bulunan Alman milletvekiline suç duyurusu