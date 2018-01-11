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Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler

Kocaeli'de, sarı peruk taktıktan sonra, kadın görünümüyle ilişki teklif ettikleri TIR şoförlerin paralarını gasp eden iki erkek polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlar ilk ifadelerinde maddi durumlarının iyi olduğunu, bu işi sadece macera olsun diye yaptıklarını öne sürdü! 

11 Ocak 2018, Perşembe 12:33
Peruk takıp kadın kılığına girdiler, cinsel ilişki bahanesiyle TIR şoförlerini gasp ettiler
Gebze’de 28 Aralık’ta, Körfez’de ise 31 Aralık’ta TEM üzerindeki bir TIR otoparkında meydana gelen olaylarda, iddiaya göre, sarı peruk takıp kadın kılığına giren L.Ş. (31) ve B.C. (25), dinlenen sürücülerin yanına geldi. L.Ş.  ve B.C. şoförlere ilişki teklifinde bulundu.


İLİŞKİYE GİRECEĞİZ DİYE KANDIRIP GASP ETTİLER


Şüpheliler, ilişkiye girme bahanesiyle aldattıkları sürücülerin üzerinde bulunan para ve değerli eşyaları gasp edip, kaçtı.



Şoförlerin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi görüntülerini inceledi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


DOSYALARI KABARIK


Benzer suçlardan 6 kaydı bulunan L.Ş. ve 15 kaydı bulunan B.C., İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Körfez’de bir TIR şoförünün 2 bin 500 TL’sini, Gebze’de bir şoförün 1000 TL’sini gasp ettiği belirlendi.
 

'MADDİ DURUMUMUZ İYİ... SADECE MACERA  OLSUN DİYE YAPTIK'


Hırsızlar ilk ifadelerinde maddi durumlarının iyi olduğunu, bu işi sadece macera olsun diye yaptıklarını öne sürdü. 

L.Ş. ve B.C., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), (DHA)


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