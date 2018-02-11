15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi

HDP Eş Genel Başkanlığı'na Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi

11 Şubat 2018, Pazar 18:25
Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi
HDP 3´üncü Olağan Kongresi'nde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

'HEPİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN'


Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, "Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız" dedi.

Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye´nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız´" diye konuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi

Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi
Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi

Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı
Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı

Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı
PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı
Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!

Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!
Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!

Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!
Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor

Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor