15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi (Sezai Temelli kimdir?)

HDP Eş Genel Başkanlığı'na Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi

12 Şubat 2018, Pazartesi 01:00
Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi (Sezai Temelli kimdir?)
HDP 3´üncü Olağan Kongresi'nde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

'HEPİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN'


Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, "Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız" dedi.

Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye´nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız´" diye konuştu.

SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?


Sezai Temelli, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışmalarını tamamlayan Temelli, 1986 yılından itibaren önce araştırma görevlisi, sonrasında da öğretim üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yaptı. ÖES(Öğretim Elemanları Sendikası) ve Eğitim Sen üyesi olarak sendikal mücadelenin de içinde bulunan Temelli, 2016 yılında 675 Sayılı OHAL KHK’sı ile üniversiteden ihraç edildi.

Uzun süre Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP)’nde siyaset yapan Sezai Temelli, 2009 yılında Ufuk Uras ile birlikte partiden ayrıldı. 2013 yılında Halkların Demokratik Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.

7 Haziran 2015 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak 25’inci Dönem Parlamentosunda yer alan Temelli, 1 Kasım 2015’te de İstanbul 2’inci Bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayıydı ancak seçilemedi. Halen HDP’nin Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi

Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi
Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi

Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı
Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı

Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı
PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı
Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!

Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!
Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!

Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!
Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor

Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor