Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkanı seçildi (Sezai Temelli kimdir?)

'HEPİMİZİN YOLU AÇIK OLSUN'

SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?

Mehmet Nuri Turan

HDP 3´üncü Olağan Kongresi'nde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, "Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız" dedi.Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Türkiye´nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız´" diye konuştu.Sezai Temelli, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışmalarını tamamlayan Temelli, 1986 yılından itibaren önce araştırma görevlisi, sonrasında da öğretim üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yaptı. ÖES(Öğretim Elemanları Sendikası) ve Eğitim Sen üyesi olarak sendikal mücadelenin de içinde bulunan Temelli, 2016 yılında 675 Sayılı OHAL KHK’sı ile üniversiteden ihraç edildi.Uzun süre Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP)’nde siyaset yapan Sezai Temelli, 2009 yılında Ufuk Uras ile birlikte partiden ayrıldı. 2013 yılında Halkların Demokratik Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı.7 Haziran 2015 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak 25’inci Dönem Parlamentosunda yer alan Temelli, 1 Kasım 2015’te de İstanbul 2’inci Bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayıydı ancak seçilemedi. Halen HDP’nin Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte.