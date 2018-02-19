PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı

Yukarıda bahsettiğimiz durum sadece Türkiye
’ye has değil. Tüm dünyadaki PES
tutkunları, bu seriye olan ilgisini yavaş yavaş kaybediyor. Fakat yine de Konami
serinin mevcut oyunu için çeşitli güncellemeler yapmaya devam ediyor.
Hali hazırda büyük bir lisans sorunu yaşayan seri, son güncellemesi ile oyuna bazı değişkenler ekledi. Data Pack 3
ile birlikte PES 2018
biraz daha renklenecek diyebiliriz. Peki ücretsiz olarak sunulacak olan bu veri paketi oyuna neler katacak?
Aslında Data Pack 3
ile öyle çok cezbedici şeyler gelmiyor. Örneğin bir lig ya da en azından birkaç takım oyuna lisanslı bir şekilde aktarılsaydı, çok daha iyi olabilirdi. Fakat Konami
bunun yerine oyuna formalar, toplar ve kramponlar eklemeyi tercih etti. Oyuna eklenen objelerin görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Data Pack 3
ile 90 oyuncunun yüz modellemesi de yeniden tasarlandı. Örneğin saçını uzatanın saçı uzatıldı, sakalı çıkanın sakalı eklendi. Yani öyle çok ahım şahım değişiklikler beklememek gerekiyor.
Adem Özdoğan