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PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı

PES serisinin eski albenisinden çok uzaklaştığını söylemek, pek de yanlış olmaz. 2013’ten sonra arcade tarzından simülasyon tarzına geçiş yapan seri, var olan oyuncu kitlesini de kaybetti. Türkiye’de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan seri, bu kitleyi FIFA’ya kaptırdı. Serinin sadık oyuncuları ise, PES 2018 oynamak yerine hala PES 2013 ile vakit geçirmeye devam ediyor

PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı
Yukarıda bahsettiğimiz durum sadece Türkiye’ye has değil. Tüm dünyadaki PES tutkunları, bu seriye olan ilgisini yavaş yavaş kaybediyor. Fakat yine de Konami serinin mevcut oyunu için çeşitli güncellemeler yapmaya devam ediyor.

Hali hazırda büyük bir lisans sorunu yaşayan seri, son güncellemesi ile oyuna bazı değişkenler ekledi. Data Pack 3 ile birlikte PES 2018 biraz daha renklenecek diyebiliriz. Peki ücretsiz olarak sunulacak olan bu veri paketi oyuna neler katacak?

Aslında Data Pack 3 ile öyle çok cezbedici şeyler gelmiyor. Örneğin bir lig ya da en azından birkaç takım oyuna lisanslı bir şekilde aktarılsaydı, çok daha iyi olabilirdi. Fakat Konami bunun yerine oyuna formalar, toplar ve kramponlar eklemeyi tercih etti. Oyuna eklenen objelerin görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Data Pack 3 ile 90 oyuncunun yüz modellemesi de yeniden tasarlandı. Örneğin saçını uzatanın saçı uzatıldı, sakalı çıkanın sakalı eklendi. Yani öyle çok ahım şahım değişiklikler beklememek gerekiyor.


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