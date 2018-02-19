PES 2018'de beklenen güncelleme yayınlandı

Adem Özdoğan

Yukarıda bahsettiğimiz durum sadece’ye has değil. Tüm dünyadakitutkunları, bu seriye olan ilgisini yavaş yavaş kaybediyor. Fakat yine deserinin mevcut oyunu için çeşitli güncellemeler yapmaya devam ediyor.Hali hazırda büyük bir lisans sorunu yaşayan seri, son güncellemesi ile oyuna bazı değişkenler ekledi.ile birliktebiraz daha renklenecek diyebiliriz. Peki ücretsiz olarak sunulacak olan bu veri paketi oyuna neler katacak?Aslındaile öyle çok cezbedici şeyler gelmiyor. Örneğin bir lig ya da en azından birkaç takım oyuna lisanslı bir şekilde aktarılsaydı, çok daha iyi olabilirdi. Fakatbunun yerine oyuna formalar, toplar ve kramponlar eklemeyi tercih etti. Oyuna eklenen objelerin görsellerine aşağıdan göz atabilirsiniz.Bu arada dip not olarak belirtelim.ile 90 oyuncunun yüz modellemesi de yeniden tasarlandı. Örneğin saçını uzatanın saçı uzatıldı, sakalı çıkanın sakalı eklendi. Yani öyle çok ahım şahım değişiklikler beklememek gerekiyor.