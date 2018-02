Peşini bırakmadığı kadını böyle tehdit etti: 4 yaşındaki yeğenine tecavüz ederim

İŞTE MELİS ALPHAN'IN YAZISI:

FACEBOOK'TA ONLARCA SAHTE PROFİL AÇTI

Merve Duran

Hatay’da yaşayan Gülay Mubarek, iki ay görüştükten sonra ilişkisini sonlandırmak istediği E.K. tarafından iki yıl boyunca taciz edildi, ölüm ve tecavüz tehditleri aldı. Adana Feke’de bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapmaya devam eden tacizci E.K., Mubarek’e iki yılda binlerce mesaj attı, işinden atılmasına neden oldu, ölüm ve tecavüzle tehdit etti, tecavüz tehditlerini Mubarek’in 4 yaşındaki yeğeni için de yaptı. Mubarek, E.K. için savcılığa suç duyurusunda bulunduysa da bir sonuç alamadı. 24 Şubat’ta ise Melis Alphan, Hürriyet'teki köşesinde, Mubarek’in maruz kaldığı tacizi ve yaşamını savunmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Mubarek, maruz kaldığı taciz için “Yardım istiyorum. Birileri duysun, durdursun onu. 2 yıldır her gün ölmekten çok yoruldum” dedi.Yazının çıkmasının ardın E.K. taciz ve tehdit etmeye devam etti. Mubarek ise E.K.’nin attığı mesajlarıhesabından ifşa etti. Hala ölüm ve tecavüz tehdidi altında bulunan Mubarek’e destek olmak için kadınlar, sosyal medyadaetiketiyle kampanya örgütleyerek Mubarek’in yalnız olmadığını duyurdu.'İSMİMİ yazabilirsiniz’ diyor Gülay Mubarek, “Yardım istiyorum. Birileri duysun, durdursun onu. 2 yıldır her gün ölmekten çok yoruldum.”Hatay’da yaşayan 29 yaşındaki kadın iki yıldır bir adamın tehdit, şantaj, taciz, psikolojik ve dijital şiddetine, yani ısrarlı takibine maruz kalıyor.İnternette tanışıp iki ay görüştüğü, Gülay ilişkiyi sonlandırma kararı alınca peşini bırakmadı. İki yıldır nefes aldırmıyor. Gülay’ın ailesine ve çevresindekilere küfür ve tehdit dolu mesajlar attı. Gülay’ın çalıştığı işyerini arayıp defalarca patronuyla kavga etti. Onun yüzünden Gülay işinden oldu.KPSS’ye hazırlandığı süreçte Gülay’a zarar vermek için her gece yüzlerce kez aradı, farklı numaralardan 1500’den fazla mesaj attı.Gülay’ın ablasının eski eşine mesajlar atıp kadını karaladı. Çocukları ablasından koparıp ailede huzur bırakmayarak Gülay’a zarar vermek istiyordu.Adam Facebook’ta Gülay’ın adıyla onlarca sayfa, sayısı 250’yi geçen sahte hesap açtı. Facebook’ta çok takipçisi olan sayfalarda, Gülay’ın yaşadığı ilçenin yerel sayfalarında Gülay’ın fotoğraflarını iftira, küfür ve hakaretlerle paylaştı.Gülay numarasını değiştirdi, sosyal medya hesaplarını kapadı,dedi ama işe yaramadı. Adamın Gülay ile çevresindekilere hakaret dolu mesajları bitmedi. Bir yıl böyle geçti...2016’nın aralık ayında Gülay, Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne gidip siber suçlar birimine adamı şikâyet etti.Sonrasında adamı arayarak kendisinden şikâyetçi olduğunu bildirdi,dedi. O sırada konuşmayı kaydediyordu. Adamdedi.Gülay,diyor ve ekliyor:Adamın ifadesi Gülay’ın şikâyetinden 6 ay sonra alındı. İfadesinde her şeyi inkâr etti ve mesajları Gülay’la ayrılmalarını isteyen üçüncü kişilerin attığını söyledi. İfadesini verdikten sonra Gülay’ı yine tehdit etti. Gülay şikâyetini geri almadı.Gülay, ses kayıtları, sms’ler, internet üzerinden yollanan mesajlar vs. tüm delilleri her biri ayrı suç oluşturacak şekilde teslim etti. Savcı ondan bunları sadeleştirmesini, azaltmasını istedi, aksi halde içinden çıkamayacaklarını söyledi.diyor Gülay,İki yıl geçti, iki kez savcı değişti ve daha ortada iddianame yok. Gülay sürekli mahkemeden haber bekliyor, durmadan gidip soruyor ama bekleyiş sürüyor.