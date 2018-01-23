Pet şişeleri ipliğe dönüştürüp ihraç ediyor

2018'de 25 milyon dolar, 2019'da 40 milyon dolar ihracat

Avrupa'dan şişe alıp, iplik satıyor

Türkiye'de geri dönüşüm yüzde 20'lerde

Nazlı Erdol

Ürettiği elyaf ve ipliği, aralarında hammadde ithalatı yaptığı ülkelerin de bulunduğu 35 ülkeye satan firma, gelecek yıl aylık üretimini 6 bin tona, ihracatını da 40 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık veren firma, çöpten toplanan atıkları hastanelerde kullanılabilecek hijyenik malzemelere ve su emiciliği yüksek ürünlere çeviriyor., pet şişeleri ipliğe dönüştüren öncü firmalardan biri olduklarını belirterek, 2016 yılından beri üretim yaptıklarını söyledi.Kullandıkları pet şişelerin büyük kısmını yurt dışından ithal ettiklerini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:'de ve yurt dışında bazı markaların kullanımı için imalatlar yapıyoruz. Kullandığımız ham maddelerin büyük bir kısmınıgibi ülkelerden alıyoruz. Bu pet şişeleri kendi tesisimizde kırıp, yıkıyoruz. Bunların içine nihai kullanım yerlerine uygun olarak çeşitli kimyasallar katarak su emiciliğini artırıp, polyester elyaf haline getiriyoruz. Bu elyafları kendi imalathanemizde ipliğe dönüştürüp hem yurt içine hem de yurt dışında satıyoruz."Günde 50 ton üretim kapasiteleri olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Pet şişelerden ayda bin 500 ton civarında elyaf yapıyoruz. Yılda aşağı yukarı 15 milyon dolar civarında ihracatımız var. Haziran, temmuz ayında yapacağımız yatırımlarla üretimi iki misline çıkartacağız." dedi.Kaplan, 2018'de 25 milyon dolar civarında ihracat yapmayı planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"2019 yılının Haziran ayından itibaren de günlük üretimimizi 200 ton, aylık üretimimizi 6 bin ton seviyesine çıkarmış olacağız. 40 milyon dolar civarında da ihracat hedefliyoruz. Pet şişeden ürettiğimiz polyester elyafları başta kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere yaklaşık 10 ülkeye, iplikleri ise başta Endonezya, Pakistan, ABD ve Kolombiya olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.Pet şişeden ürettikleri elyaf ve ipliklerin, tekstilden ambalaj sektörüne kadar her alanda kullanıldığına dikkati çeken Kaplan, pet şişeden üretilen ürünlerin yüksek esnekliğe sahip olduğun vurguladı.Ürettikleri ürünler için yurt içinden ve dışından çok fazla talep aldıklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:"Genel olarak Avrupa'dan aldığımız şişeleri tekrar elyaf ve iplik haline getirip Amerika'ya, Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bu alanda uzun yıllardır üretim yapmamamıza rağmen daha rekabetçi ürünler üretebiliyoruz. Yeni kurduğumuz Ar-Ge merkezinde, hem yerli üretim yapmak hem de yeni ürünler ortaya çıkarmak için gayret ediyoruz. Çöpten toplananlerden antibakteriyel, hastanelerde kullanılacak elyaflar yapıyoruz. Yine bunun paralelinde su emiciliğini artırıyoruz. Bu konuda en yeni teknolojilerle üretim yapacak kapasitedeyiz. Buna benzer değişik, sağlığa zararlı olmayan metotlarla üretim yapmaya gayret ediyoruz. Şeffaf pet şişeleri genel olarak beyaz ve diğer renklerde, kahverengi ve yeşilleri koyu renkler için kullanıp ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz."Türkiye'de geri dönüşümün yetersiz olduğuna dikkati çeken Kaplan,'da yüzde 75 civarında olan geri dönüşümün, Türkiye'de yüzde 20'lerde kaldığını aktardı.Kaplan, Türkiye'de pet şişelerin elle toplandığını dile getirerek, "Toplanan yüzde 20'lik kısım da manuel sistemlerle, çekçekçiler vasıtasıyla toplanıyor. Endüstriyel olarak ayrıştırma sistemleri yok. Evlerdeki çöplerin ayrıştırılarak toplanması gerekiyor. Yüzde 80'lik kısım çöpte kalıyor. Tabiata karışması 300 yılı buluyor. İyi ayrıştırma sistemleri kurularak yüzdemizi artırmamız gerekiyor." diye konuştu.