Peter de Savary: Trump'ı garson kızla ilişkiye girerken gördüm

1992 yılında Donald Trump ile iş ortaklığı yapmak isteyen Savary, toplantı sırasında telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıkan Trump'ı, garsonla cinsel ilişkiye girerken gördüğünü iddia etti

Peter de Savary: Trump'ı garson kızla ilişkiye girerken gördüm
Donald Trump ile iş ortaklığı için toplantı yapmak isteyen İskoç girişimci Peter de Savary, toplantı sırasında telekonferas görüşmesi yapmak için dışarı çıkan Trump’ın garson kız ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

73 yaşındaki İskoç girişimci ve gayrimenkul danışmanı Peter de Savary, 1985 yılında Florida’daki Palm Beach kentinde alacağı bir gayrimenkul için Trump ile iş yemeği için bir araya geldi.



Girişimci Savary, görüşmeye eşi ile katılırken Donald Trump, 1992 yılındaki ilk eşi Ivana ile birlikte olmasına rağmen toplantıya tek başına katıldı.

'GÖRÜŞME İÇİN KALKTI, GARSON KIZLA İLİŞKİYE GİRDİ'


Trump’ın garson kızla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Savary, “Toplantı sırasında Trump, telekonferans görüşmesi yapması gerektiğini söyleyip masadan ayrıldı. Trump masadan kalktıktan kısa bir süre sonra lavaboya gitmek için masadan kalktım. Lavaboya gittiğim sırada Trump’ın koridorda garson kız ile cinsel ilişkiye girerken gördüm” dedi.

'PLANLARIMI ÇALDI'


Savary, “Trump daha sonra tekrar masaya gelerek bana üzerinde çalıştığımız ortaklık için beraber çalışabileceğimi söyledi. Bende tüm planlarımı ona anlattım ama daha sonra ortaklık için kendisini aradığımda bana bu işini kendisinin tek başına yapacağını söyleyip planlarımı çaldı” dedi.
 


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