Petro, 59 dolardan piyasaya sürülecek

Nazlı Erdol

yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek petrole dayalı şifreli paradan 100 milyon adet basacaklarını duyurdu.ABD'nin yaptırımlarını aşmak için geçtiğimiz aylardan şifreli paraya geçiş yapacağını duyurarak tüm dünyayı şaşırtan Maduro yaptığı son basın toplantısında her bir şifreli paranın Venezuella'nın petrol sepeti fiyatına eşit olacağını söyledi. Venezuela Petrol Bakanlığı verilerine göre şu an petrol sepetinin varil başına fiyatının 59,07 dolar olması basılacak yeni şifreli para Petro'nun değerinin 5,9 milyar dolar olması anlamına geliyor.Reuters'ın haberine göre Maduro, açıklamasında bu şifreli paranın hangi borsada veya borsalarda işlem göreceğini ise belirtmedi.Bugüngünlük bazda yüzde 0,18 düşüşle 16 bin 513 dolardan,yüzde 0,88 düşüşle 2,66 dolardan veyüzde 7,98 artışla 1.071 dolardan işlem görüyor.