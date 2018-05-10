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Petrol ithalatı 2017'de 42,7 milyon ton oldu

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,43 artarak, 42,7 milyon tona yükseldi

10 Mayıs 2018, Perşembe 13:20
Petrol ithalatı 2017'de 42,7 milyon ton oldu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin petrol ithalatındaki artış eğilimi geçen yıl  da devam etti.
 
Toplam petrol ürünleri ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde  6,43 artarak 42 milyon 653 bin ton oldu. En fazla ithalat İran, Rusya ve Irak'tan  yapıldı.
 
Toplam petrol ithalatındaki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı  geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,24 artarak 25,7 milyon tona yükseldi. Motorin ithalatı ise yüzde 8,67 artışla 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti.
 

AKARYAKIT FİYATLARINDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTIŞ

 
Benzin ve motorin fiyatları 2017'de uluslararası piyasadaki fiyatlara  bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi.
 
Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan  kurşunsuz benzin için 2,08 lira iken bu rakam motorinde 2,12 lira olarak  gerçekleşti. 2016'da vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan  kurşunsuz benzin için 1,57 lira, motorinde 1,56 lira seviyesindeydi.
 
Böylece, uluslararası fiyatların etkisiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin  fiyatı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 32,5, motorinin fiyatı ise yüzde 35,9 artmış  oldu.
 

ÜRETİMDE LİDER İZMİT RAFİNERİSİ

 
Geçen yıl en çok akaryakıt üretimini ise 11,5 milyon ton ile Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi gerçekleştirirken, onu 8,2 milyon tonla Tüpraş İzmir Rafinerisi ve 2,9 milyon tonla Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi izledi.
 
Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı önceki yıla göre yüzde  4,06 artışla 10 milyon tona yükseldi. Bu ihracatın yüzde 57,21'ini rafinerici  lisans sahipleri, yüzde 31,47'sini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde  11,31'ini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu.
 
Türkiye, 2016'da 40 milyon ton, 2015'te 39,6 milyon ton, 2014'te 32,6  milyon ton ve 2013'te de 18,6 milyon ton petrol ithal etmişti.

AA


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