Petrol ithalatı 2017'de 42,7 milyon ton oldu

AKARYAKIT FİYATLARINDA YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTIŞ

ÜRETİMDE LİDER İZMİT RAFİNERİSİ

Nazlı Erdol

(EPDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'ninithalatındaki artış eğilimi geçen yıl da devam etti.Toplam petrol ürünleri ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,43 artarak 42 milyon 653 bin ton oldu. En fazla ithalat İran, Rusya ve Irak'tan yapıldı.Toplam petrol ithalatındaki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,24 artarak 25,7 milyon tona yükseldi. Motorin ithalatı ise yüzde 8,67 artışla 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti.Benzin ve motorin fiyatları 2017'de uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi.Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 2,08 lira iken bu rakam motorinde 2,12 lira olarak gerçekleşti. 2016'da vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 1,57 lira, motorinde 1,56 lira seviyesindeydi.Böylece, uluslararası fiyatların etkisiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 32,5, motorinin fiyatı ise yüzde 35,9 artmış oldu.Geçen yıl en çok akaryakıt üretimini ise 11,5 milyon ton ile'ıngerçekleştirirken, onu 8,2 milyon tonlave 2,9 milyon tonlaizledi.Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,06 artışla 10 milyon tona yükseldi. Bu ihracatın yüzde 57,21'ini rafinerici lisans sahipleri, yüzde 31,47'sini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde 11,31'ini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu., 2016'da 40 milyon ton, 2015'te 39,6 milyon ton, 2014'te 32,6 milyon ton ve 2013'te de 18,6 milyon ton petrol ithal etmişti.