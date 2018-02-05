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Petrol platformu taşıyan gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Petrol arama platformu taşıyan, 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı

05 Şubat 2018, Pazartesi 21:57
Petrol platformu taşıyan gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

YENİKAPI AÇIKLARINA ÇEKİLMİŞTİ


Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçen gemi, Karadeniz’e doğru seyrini sürdürüyor.



Köstence Limanı’na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn’e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik etti. Bir süre önce İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayamayan gemi geri dönmüş, Yenikapı açıklarına çekilmişti. 

İSTANBUL (AA)


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