Petrol platformu taşıyan gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti

YENİKAPI AÇIKLARINA ÇEKİLMİŞTİ

Mehmet Nuri Turan

5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçen gemi, Karadeniz’e doğru seyrini sürdürüyor.Köstence Limanı’na gideceği öğrenilen Panama bayraklı GSP Saturn’e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik etti. Bir süre önce İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayamayan gemi geri dönmüş, Yenikapı açıklarına çekilmişti.İSTANBUL (AA)