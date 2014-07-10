Peugeot 2008 DKR’de cesur teknik seçimleri belli oldu

Kum tepeleri, dağlar, nehirler, kanyonlar, aşırı sıcaklar, tuz çölü, kırılgan topraklar, fesh-fesh… İşte 2008 DKR’yi önümüzdeki Dakar rallisinde bekleyen eğlencelerden birkaçı. Bu müthiş mücadeleden başarıyla çıkmak için Peugeot-Total ekibi son derece cüretkâr bir teknik seçim yaptı. Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin « Le Mans 24 Saat yarışında yaptığımıza benzer şekilde, yenilikçi bir konseptten yola çıkmayı kararlaştırdık. Çöl rallisinde esas mesele 4x4 mü yoksa sadece iki tekerden çekişle mi mücadele edeceğimize karar vermemiz oldu. Yaptığımız analizden sonra, son derece ilginç avantajlar sunan iki tekerden çekiş konseptini optimize etmeyi seçtik» dedi. Dakar’ı kazanan ilk dizel motorlu arkadan itişli araç ünvanını almak için son derece cesur ve çarpıcı bir yaklaşım.

Nitekim her katılımcının şansını dengelemek için yönetmelik 4x4’lerin doğal yeteneklerini iki tekerden çekişlere bazı değerli avantajlar sunarak telafi ediyor. Dakar Projesinin Teknik Sorumlusu Jean-Christophe Pallier bu avantajları şöyle özetliyor: «Otomobil sporlarında ağırlık performansın düşmanıdır. Oysa ralli krosta iki tekerlekten çekişli bir otomobil 4x4’lerden net şekilde hafif olabiliyor. Aynı zamanda daha büyük jantlarda kullanılabiliyor, bu da araca parkurdaki çok sayıdaki engelden kaçınmak için belli bir avantaj sağlıyor. Bu özellik ayrıca ön dingil çıkıntısının sınırlı tutulmasını sağlıyor. 2008 DKR böylece hemen hemen düz duvara bile tırmanabiliyor! Ve hepsi bu değil: Daha cömert süspansiyon stroklarını benimseyerek - 250 mm yerine 460 mm - daha kolay engel aşma ve sarsıntı emme kapasitesine sahip oluyor. Dakar rallisinde bu kritik bir üstünlük oluşturuyor! ». Bir başka büyük avantaj da şu: Bir kum tepesine çıkmadan önce kabinden itibaren lastik basıncının değiştirilmesini sağlayan uzaktan lastik şişirme sistemi… 4x4 ekiplerine kıyasla değerli dakikalar kazanılmasını sağlayan bir sistem!

Bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanmak üzere, Peugeot Sport mühendisleri son derece kompakt bir otomobil hazırlamak için yaratıcılık yarışına giriştiler. Arkada merkezi konumlu V6 Dizel çift-turbo motoru ile 2008 DKR sıçramaya ve engelleri aşmaya hazır kaslı bir aslan gibi görünüyor. « Bütün aksamı böylesine küçük bir alana yerleştirmek gerçek bir bulmaca oldu! diyor Jean-Christophe Pallier ve ekliyor « WRC tarzı bol virajlı özel etaplarda daha rahat olan küçük bir otomobil formatı genellikle 4x4’lerin avantajlı olduğu bir sahada « iki tekerlekten çekişli » bir otomobile yüksek potansiyel kazandırılmasını sağlıyor».

Red Bull’un iki yıldır sergilediği « böylesine zorlu yabani ortamlarda bile iki çekişlinin daha etkileyici olduğu ve çok önemli kozları olduğu » savının ötesinde, bu opsiyonun Fransız üretici için bir başka anlamı daha var. Bruno Famin’in altını çizdiği gibi : «Seri üretim 2008 Grip Control teknolojisi ile donatılmış iki tekerlekten çekişli bir crossover olduğundan, bu seçim ona hemen hemen her yerden geçebilmesini sağlıyor, 2008 DKR’in sadece iki tekerlekten çekişle Dakar’ın güçlüklerini kolayca aşması akla ve mantığa yatkın görünüyor».