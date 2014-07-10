Peugeot 2008 DKR’de cesur teknik seçimleri belli oldu
2008 DKR şaşırtıcı dış görünüşüyle zihinlerde iz bırakmıştı. Peugeot-Total Ekibi nihayet bu yarış canavarının mekanik ve iç aksamının üzerindeki örtüyü de kaldırdı. Bu kaslı aslan önümüzdeki Dakar rallisinde ikitekerlekten çekişli versiyonuyla 4x4’lerle boy ölçüşecek.
Kum tepeleri, dağlar, nehirler, kanyonlar, aşırı sıcaklar, tuz çölü, kırılgan topraklar, fesh-fesh… İşte 2008 DKR’yi önümüzdeki Dakar rallisinde bekleyen eğlencelerden birkaçı. Bu müthiş mücadeleden başarıyla çıkmak için Peugeot-Total ekibi son derece cüretkâr bir teknik seçim yaptı. Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin « Le Mans 24 Saat yarışında yaptığımıza benzer şekilde, yenilikçi bir konseptten yola çıkmayı kararlaştırdık. Çöl rallisinde esas mesele 4x4 mü yoksa sadece iki tekerden çekişle mi mücadele edeceğimize karar vermemiz oldu. Yaptığımız analizden sonra, son derece ilginç avantajlar sunan iki tekerden çekiş konseptini optimize etmeyi seçtik» dedi. Dakar’ı kazanan ilk dizel motorlu arkadan itişli araç ünvanını almak için son derece cesur ve çarpıcı bir yaklaşım.
Teknik bilgiler - 2008 DKR :
|
MOTOR
|
Tipi
Silindir hacmi
Supap sayısı
Konumu
Silindir sayısı
Gücü
Tork
Maksimum devir
Azami hız
Motor yağı
|
V6 çift turbo Dizel
2993 cc
24
Arka ortada
60° V6
340 hp
800 Nm
5000 d/d
200 km/h
TOTAL Q UARTZ 10 W 50
|
AKTARMA SİSTEMİ
|
Çekiş
Vites kutusu
Motor yağı
|
2 tekerlekten çekiş
Boyuna 6 ileri vitesli manuel sekansiyel kumandalı (yarı otomatik)
TOTAL 755 HPX 80 W 140
|
ŞASİ
|
Yapı
Karoser
|
Çelik boru
Karbon
|
SÜSPANSİYON / FREN / DİREKSİYON
|
Süspansiyon
Yaylar
Amortisörler
Strok
Viraj denge çubukları
Direksiyon
Frenler
Diskler
Jant
Lastikler
|
Çift üçgen salıncaklı
Helezon (tekerlek başına 2 tane)
Ayarlanabilir (tekerlek başına 2 tane)
Toplam 460 mm
Önde ve arkada
Hidrolik asistanslı direkt
Çift hidrolik devreli, 4 pistonlu hafif alaşım yekpare kaliperler
Önde ve arkada hava kanalcıklı metal
Ön diskler: 355 mm
Arka diskler : 355 mm
Alüminyum 2 kısımlı 17 x 8,5
Michelin 37/12,5/17
|
BOYUTLARI
|
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ön dingil çıkıntısı
Arka dingil çıkıntısı
Dingil mesafesi
Yakıt deposu hacmi
|
4.099 mm
2.033 mm
1.912 mm
641 mm
658 mm
2.800 mm
400 l