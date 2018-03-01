PFDK ceza yağdırdı! Derbi faturası ağır oldu

TFF
'den yapılan açıklamada, kurulun, Fenerbahçe'ye
192 bin 550, Beşiktaş'a
125 bin, Bursaspor'a
35 bin, Aytemiz Alanyaspor
'a 24 bin, Göztepe'ye
de 15 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor idarecisi Bilal Gömeç'e de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.
PFDK'nın ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in bir sonraki iç saha, Fenerbahçe ve Bursaspor'un da deplasman maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarını bloke ettiği kaydedildi.
İŞTE TÜM DETAYLAR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 56 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- AYTEMİZ ALANYASPOR
Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR
Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR
Kulübü idarecisi BİLAL GÖMEÇ
'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
ve 25.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
2- GÖZTEPE A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
3- KAYSERİSPOR
Kulübü hakkında, 24.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA
,
4- BURSASPOR
Kulübünün, 23.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 417,418,419,420,421 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BURSASPOR
Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
'nin, 26.02.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine
,
6- BEŞİKTAŞ A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT 105,107 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.
'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT 107,108,109 DOĞU ALT 113,114,115 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT 107 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.
'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
7- FENERBAHÇE A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.
'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
8- ESKİŞEHİRSPOR
Kulübü hakkında, 25.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
9- GAZİANTEPSPOR
Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
10- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR
Kulübünün, 26.02.2018 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan F1 ve F2 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR
Kulübü idarecisi ÜNSAL KIRAÇ
'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 96 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
ve 28.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine
,
Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin
, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
12- BUGSAŞSPOR A.Ş.
'nin, 26.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
14- NAZİLLİ BLD. SPOR
Kulübü hakkında, 25.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR
Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
15- FETHİYESPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca İHTAR CEZASI
ile cezalandırılmasına,
16- KASTAMONUSPOR 1966
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966
Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
KASTAMONUSPOR 1966
Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ
'ın, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
ve 4.500.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
17- KEÇİÖRENGÜCÜ
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ
Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
18- BODRUM BLD. BODRUMSPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BODRUM BLD. BODRUMSPOR
Kulübünün sporcusu AGAH OKTAY YILMAZ
'ın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE
,
19- BATMAN PETROLSPOR A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ÇANAKKALE DARDANEL SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
20- DÜZCESPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI
ile cezalandırılmasına,
21- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1.400.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
22- BAYRAMPAŞA
Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ERZİN BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
23- KAYSERİ ERCİYESSPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
24- TURGUTLUSPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
25- VAN B.Ş. BLD. SPOR
Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş. - VAN B.Ş. BLD. SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI
ile cezalandırılmasına,
26- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.
'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
27- ÇORUM BELEDİYESPOR
Kulübü'nün, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BLD.SPOR - AYDINSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
28- KIZILCABÖLÜKSPOR
Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - SULTANBEYLİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
29- KOCAELİSPOR
Kulübü'nün, 24.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
30- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK
'un, 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
ve 13.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ
Erdinç Şahin