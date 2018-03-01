PFDK ceza yağdırdı! Derbi faturası ağır oldu

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Erdinç Şahin

'den yapılan açıklamada, kurulun,192 bin 550,125 bin,35 bin,'a 24 bin,de 15 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.Aytemiz Alanyaspor idarecisi Bilal Gömeç'e de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.PFDK'nın ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in bir sonraki iç saha, Fenerbahçe ve Bursaspor'un da deplasman maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarını bloke ettiği kaydedildi.Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübü idarecisi'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü hakkında, 24.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanKulübünün, 23.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,'nin, 26.02.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleAynı müsabakada'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü hakkında, 25.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılacak flaş röportajlara ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanKulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 26.02.2018 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleAynı müsabakadaKulübü idarecisi'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,'nin, 26.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü hakkında, 25.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanAynı müsabakadaKulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD. SPOR - FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarıncaile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Kulübü teknik sorumlusu'ın, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün sporcusu'ın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ÇANAKKALE DARDANEL SK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ERZİN BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübünün, 24.02.2018 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş. - VAN B.Ş. BLD. SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdirenile cezalandırılmasına,Kulübü'nün, 25.02.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BLD.SPOR - AYDINSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübünün, 25.02.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - SULTANBEYLİ BLD.SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü'nün, 24.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayıile cezalandırılmasına,Kulübü teknik sorumlusu'un, 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir.PFDK BaşkanıAv. E. Polat YILMAZ