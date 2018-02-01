PFDK ceza yağdırdı

Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.02.2018 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1-A.Ş.'nin, 26.01.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST 407,408,412, KUZEY ALT 107,108 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2-A.Ş.'nin, 28.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI J,I,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3-Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4-Kulübünün, 28.01.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü antrenörü HİKMET YUNUS KAYA'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5-Kulübü sporcusu PETAR SKULETIC'in, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6-Kulübünün, 26.01.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7-.'nin, 27.01.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.