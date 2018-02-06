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PFDK'dan Aykut Kocaman kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ceza vermedi

PFDK'dan Aykut Kocaman kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, Aykut Kocaman'a ceza verilmemesine karar verdi.

Galatasaray'a ise deplasmanda Atiker Konyaspor'la oynadıkları maçta 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 15 bin TL para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN hakkında, 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 01.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
Karar verilmiştir.


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