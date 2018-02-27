PFDK'dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e 50 bin TL para cezası!

Erdinç Şahin

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 50 bin TL para cezası verdi.teknik sorumlusu'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdirenile cezalandırılmasına,teknik sorumlusu'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdirenile cezalandırılmasına,