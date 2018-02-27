PFDK'dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'e 50 bin TL para cezası!

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 50 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde;
1- FENERBAHÇE A.Ş.
teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN
'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.
teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ
'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına,
Erdinç Şahin