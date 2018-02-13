PFDK'dan Fenerbahçe ve Azizi Yıldırım'a ceza yok

Erdinç Şahin

maçındaki saha olayları nedeniylesevk edilenihtar cezası verilirken, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı PFDK'ya sevk edilen'a ise ceza verilmedi.A.Ş.'nin, 06.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 07.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Kulübü başkanı RIZA KARAKAYA hakkında, sporcusuna yönelik hakaret ve tehdit nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."