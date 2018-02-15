PFDK'dan Galatasaray'a ceza!

Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.02.2018 tarih ve 51 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.'nin, 12.02.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 09.02.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN ALT D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN D, MARATON TRİBÜN D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,nin, 10.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A,B,C bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,, 10.02.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT C,D,E VE GÜNEY ALT E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Kulübünün, 11.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A, B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,karar verilmiştir