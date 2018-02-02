PFDK'dan Sumudica'ya 1 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.02.2018 tarih ve 47 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
KAYSERİSPOR
Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA
'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK
Erdinç Şahin