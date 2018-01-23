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PFDK'den Bursaspor'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Bursaspor'a para cezası verdi

PFDK'den Bursaspor'a ceza!
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada yeşil-beyazlı taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle, Bursaspor'a 30 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Bursaspor Kulübüne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası verilmesine karar verildiği aktarıldı.


SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI


PFDK'nin, aynı müsabakada Gençlerbirliği kaleci antrenörü Gökhan Tokgöz'ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası ile cezalandırıldığı da ifade edildi.

Kurul, TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'a da Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı toplam 23 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

AA


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