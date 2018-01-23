Erdinç Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;"1-Kulübünün, 16.01.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2-Kulübü kaleci antrenörü GÖKHAN TOKGÖZ' ün, 16.01.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR- GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3-Kulübünün, 18.01.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BUCASPOR Kulübünün, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4-Kulübünün, 17.01.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,5-A.Ş. hakkında, 16.01.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- ATİKER KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA"karar verilmiştir