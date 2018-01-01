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Philippe Coutinho Barcelona'da!

Barcelona, yılan hikayesine dönen Philippe Coutinho transferinde mutlu sona ulaşmış gibi gözüküyor. Son olarak dev spor giyim markası Nike, resmi sitesinden Brezilyalı oyuncunun Katalan kulübüne transferini duyurdu.

Philippe Coutinho Barcelona'da!
Barcelona, geçtiğimiz yazdan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Philippe Coutinho transferinde mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.

Dün kulübe yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusunun Barcelona'da ev baktığını duyurmuş ve transferin bittiğini müjdelemişti.

Bugün de dev spor giyim markası Nike, resmi web sitesinden yayınladığı reklamda Brezilyalı yıldızın Katalan kulübüne transferini duyurdu.

Siteden yayımlanan duyuruda "Philippe Coutinho, Camp Nou'yu aydınlatmaya hazır. Formalarınızı şimdiden ayırtın." ifadeleri kullanıldı.
 
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