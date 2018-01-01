Philippe Coutinho Barcelona'da!

Erdinç Şahin

, geçtiğimiz yazdan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığıtransferinde mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor.Dün kulübe yakınlığıyla bilinengazetesi,'un yıldız orta saha oyuncusunun Barcelona'da ev baktığını duyurmuş ve transferin bittiğini müjdelemişti.Bugün de dev spor giyim markası, resmi web sitesinden yayınladığı reklamda Brezilyalı yıldızın Katalan kulübüne transferini duyurdu.Siteden yayımlanan duyuruda "" ifadeleri kullanıldı.