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Picasso’nun Altın Meşe tablosuna rekor fiyat

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun "Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın" tablosu,  Londra’da bir müzayedede  70 milyon dolara satıldı
 

Picasso’nun Altın Meşe tablosuna rekor fiyat
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Picasso’nun Marie-Therese Walter’ın portresinin yer aldığı "Altın Meşe" olarak da bilinen "Kırmızı Hırkalı ve Bereli Kadın" tablosu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde yaklaşık 70 milyon dolara alıcı buldu.

'PİYASAYA SUNULAN EN DEĞERLİ PORTRE'


Müzayedenin satış temsilcisi Thomas Bompard, 1937’de resmedilen tablonun son yıllarda piyasaya sunulan en değerli portrelerden biri olduğunu açıkladı.

Daha önce, New York’taki Christie’s müzayedesinde, Picasso’nun "Cezayirli kadınlar" tablosu 179 milyon 365 bin dolara satılmıştı.


(Cezayirli Kadınlar tablosu)


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