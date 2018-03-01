Picasso’nun Altın Meşe tablosuna rekor fiyat

'PİYASAYA SUNULAN EN DEĞERLİ PORTRE'

Mine Bozkurt

basınında yer alan haberlere göre,’nun’ın portresinin yer aldığı "Altın Meşe" olarak da bilinen "" tablosu, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde yaklaşık 70 milyon dolara alıcı buldu.Müzayedenin satış temsilcisi Thomas Bompard, 1937’de resmedilen tablonun son yıllarda piyasaya sunulan en değerli portrelerden biri olduğunu açıkladı.Daha önce, New York’taki Christie’s müzayedesinde, Picasso’nun "" tablosu 179 milyon 365 bin dolara satılmıştı.