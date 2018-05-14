Picasso tablosuna zarar verdi satamıyor

Servetini emlak ve Las Vegas'taki casinolarına borçlu ABD'li milyarder Steve Wynn'in 70 milyon dolar değerindeki Picasso tablosu zarar gördüğü gerekçesiyle satılamayacak.

Ünlü müzayede evi Christie’s'ten yapılan açıklamada, İspanyol ressamın 1943'te kendi portresini tuvale taşıdığı "Le Marin" adlı tablonun cuma günü zarar gördüğü belirtildi. Ancak zararın ne şekilde ve ne kadar büyük olduğu söylenmedi. Tablonun 15 Mayıs'ta açık artırmaya sunulması ve değerinin 135 milyon dolara kadar çıkması bekleniyordu.

BusinessHT'nin haberine göre Christie’s, eserin geri çekilmesinin nedenini zararın ödenmesi için sigorta provizyonlarının olması olarak açıkladı. Londra merkezli müzayede evi, satıcıya minimum fiyat vereceklerini ve açık artırmayı yönetecek üçüncü bir garantör ile anlaşacaklarını duyurdu.

Aynı zamanda sıkı bir sanat koleksiyoncusu da olan Steve Wynn'in, tablolarla ilgili "kötü şöhreti" 12 yıl öncesine dayanıyor.

Yan görüş açısında bir rahatsızlığı bulunan Wynn, Picasso'nun 1932'de resmettiği "Le Reve" (Rüya) adlı esere yanlışlıkla sağ dirseği ile çarpmış, tabloda 15 santimetrelik bir delik açılmıştı.Tablo zarardan önce 139 milyon dolar değerindeydi. Wynn'in tamir

ettirmesinden sonra tablonun değeri 85 milyon dolara kadar düştü. 2013'te hedge fon yöneticisi Steve Cohen, "Le Reve"için 155 milyon dolar ödeyerek tabloyu aldı.

Steve Wynn, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından emlak imparatorluğu Wynn Resorts'ın CEO'luğundan şubat ayında ayrılmıştı.

The Wall Street'in 26 Ocak tarihli haberine göre bir grup kadın, 76 yaşındaki milyarderi "taciz ve aşağılama" ithamlarıyla suçlamış, Wynn hakkında 7,5 milyon dolarlık dava açılmıştı. Wynn, suçlamaları reddetmişti.



