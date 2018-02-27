Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fahrettin H. (73),  tartıştığı gelini Serpil H.'yi (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlu Salih H.'yi (4) ise yaraladı. Fahrettin H., teslim olduğu polis tarafından gözaltına alındı. Fahrettin H. (73) emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi

Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı
Olay, dün akşam saatlerinde, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde, Fahrettin H.'nin işlettiği pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H., henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Salih H. ve gelini Serpil H. ile tartıştı. Ardından pide salonundan ayrılan ve bir süre sonra evdeki av tüfeğiyle dönen Fahrettin H., art arda ateş açtı.


PİDE SALONUNDA GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ


Silah seslerini duyup iş yerine gidenler, yaralıları görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Serpil H., kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Salih H.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Fahrettin H. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.



Fahrettin H.'nin savcılıkta verdiği ifadede, torunu hakkında konuşurken bir anda oğlu ve geliniyle tartışmaya başladığını, eve gidip silahı alıp geri döndüğünü ve korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi.



DHA


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