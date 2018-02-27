Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı



PİDE SALONUNDA GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Can Hakman

Olay, dün akşam saatlerinde, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde, Fahrettin H.'nin işlettiğinda meydana geldi. Fahrettin H., henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Salih H. ve gelini Serpil H. ile tartıştı. Ardından pide salonundan ayrılan ve bir süre sonra evdeki av tüfeğiyle dönen Fahrettin H., art arda ateş açtı.Silah seslerini duyup iş yerine gidenler, yaralıları görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Serpil H., kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Salih H.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Fahrettin H. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.Fahrettin H.'nin savcılıkta verdiği ifadede, torunu hakkında konuşurken bir anda oğlu ve geliniyle tartışmaya başladığını, eve gidip silahı alıp geri döndüğünü ve korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi.DHA