Pierre Loti Fransız Okulu'nda velilerin servis isyanı!



SABAH DA AYNI AKŞAM DA!

Yusuf Cevahir

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pierre Loti Fransız Okulu’nun velileri son dönemde uygulanan servis yönetmeliğinden şikayetçi.Velilerin iddiasına göre; Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi’nin İstanbul’daki rezidansı olarak kullanılan Fransız Sarayı'nın içerisinde bulunan Pierre Loti Fransız Okulu'nun öğrenci servisleri, 'Konsolos gürültüden rahatsız oluyor' diye okulun 100 metre uzağında öğrencileri indiriyor.Veliler, çocuklarının sabah erken saatlerde okullarına gidebilmek için, okuldan uzakta bir noktada indirilerek 100 metre yokuş tırmanmak zorunda kaldığını söylüyor.Anaokulu öğrencileri de uygulamadan nasibini alıyor. 3-9 yaş arası çocuklar akşam da servislerine ulaşabilmek için aynı yolu tepmek zorunda kalıyor.