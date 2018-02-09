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Pierre Loti Fransız Okulu'nda velilerin servis isyanı!

İstanbul'un en köklü okullarından biri olan Beyoğlu'ndaki Pierre Loti Fransız Okulu'nun velileri servis uygulamasından şikayetçi. Velilerin iddiasına göre, 'Konsolos rahatsız oluyor diye' çocuklar sabah karanlığında okulun uzağında indiriliyor ve 100 metrelik yokuşu tırmanmak zorunda kalıyor

09 Şubat 2018, Cuma 16:09
Pierre Loti Fransız Okulu'nda velilerin servis isyanı!
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Pierre Loti Fransız Okulu’nun velileri son dönemde uygulanan servis yönetmeliğinden şikayetçi.

Velilerin iddiasına göre; Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi’nin İstanbul’daki rezidansı olarak kullanılan Fransız Sarayı'nın içerisinde bulunan Pierre Loti Fransız Okulu'nun öğrenci servisleri, 'Konsolos gürültüden rahatsız oluyor' diye okulun 100 metre uzağında öğrencileri indiriyor.

Veliler, çocuklarının sabah erken saatlerde okullarına gidebilmek için, okuldan uzakta bir noktada indirilerek 100 metre yokuş tırmanmak zorunda kaldığını söylüyor. 


SABAH DA AYNI AKŞAM DA!


Anaokulu öğrencileri de uygulamadan nasibini alıyor. 3-9 yaş arası çocuklar akşam da servislerine ulaşabilmek için aynı yolu tepmek zorunda kalıyor.


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