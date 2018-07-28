İstanbul’dan Batman'a köyündeki yakınlarını ziyarete gelen Hediye Karabulut (40), kızları Seda Nur (13), Ayşenur (12) ve Şeval Nisa (9) ile burada yaşayan kız kardeşi Hava Kaya (35), dün akşam Diyarbakır Silvan'a imam olan kardeşleri Sıddık Sayar’ın evine gitti. Geceyi burada geçiren aile, bugün de türbe ziyareti sonrası Malabadi Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti.

BİRBİRLERİNE YARDIM ETMEK İSTEDİLER AMA...

Piknikte Ayşenur ile Şeval Nisa kardeşler, bulaşık yıkarken baraj gölüne düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne Hediye Karabulut ile teyze Havva Kaya da suya atladı.

Ancak yüzme bilmedikleri belirtilen Hediye Karabulut ile kızları ve kardeşi, baraj gölü sularında kayboldu.

Ailenin diğer yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, sualtı arama, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa bir süre sonra 4 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)



