Pilot uçağı havaya uçurmakla tehdit etti

Kokpit aero'nun haberine göre, görevde olmayan ve Emirates’in 1 Haziran tarihli EK144 sefer sayılı Madrid-Dubai seferinde seyehat etmekte olan pilotun uçuş sırasında diğer yolcularla tartıştığı, Romanyalı bir kabin memuruna saldırdığı ve hakaret ettiği ileri sürüldü.

Agresif tavırlar sergileyen pilotun kendisine sakin olmasını tavsiye eden kabin ekibinin üzerine yürüdüğü, üzerindeki patlayıcıları patlatma tehdidinde bulunduğu, bunun üzerine uçuş görevlilerince plastik kelepçeyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Emirates’ten yapılan açıklamada yaşanan olay doğrulandı ve kural tanımaz pilotun kabin ekibince etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pilotun Dubai Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Pilot hakkında uçakta aşırı derecede alkol tüketmek, uçuş güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin görevlilerine saldırmak suçlarından dava açıldığı öğrenildi.