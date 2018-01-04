Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

Erkek pilot kadın pilota tokat atmış

Nazlı Erdol

BBC'nin haberine göre, yeni yıl arifesinde'inseferini yapan yolcu uçağında görevli pilotlar kavga etti.Haberde, kavganın erkek pilotun kadın pilota tokat atması üzerine çıktığı, kadın pilotun uzun süre kokpitten ayrıldığı belirtildi.Jet Airways'in pilotların uçuş izinlerini askıya aldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlattığı, 324 yolcu taşıyan uçağın güvenli bir şekilde Bombay'a indirildiği kaydedildi.