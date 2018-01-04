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Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu

İngiltere'den Hindistan'a giden bir yolcu uçağında pilotların kavgaya ettiği bildirildi

Pilotlar uçuş sırasında kavgaya tutuştu
BBC'nin haberine göre, yeni yıl arifesinde Jet Airways'in Londra-Bombay seferini yapan yolcu uçağında görevli pilotlar kavga etti.
 

Erkek pilot kadın pilota tokat atmış


Haberde, kavganın erkek pilotun kadın pilota tokat atması üzerine çıktığı, kadın pilotun uzun süre kokpitten ayrıldığı belirtildi.

Jet Airways'in pilotların uçuş izinlerini askıya aldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlattığı, 324 yolcu taşıyan uçağın güvenli bir şekilde Bombay'a indirildiği kaydedildi.

AA

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