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Pınar Altuğ'a takipçisinden şoke eden yorum!

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur" yorumunu yapan takipçisine "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten" cevabını verdi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 09:11
Pınar Altuğ'a takipçisinden şoke eden yorum!
Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Pınar Altuğ geçen günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.


'YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN...'


Pınar Altuğ'un bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.


'SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU'


Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranlarından tepki aldı. Pınar Altuğ da bu yoruma tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"



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