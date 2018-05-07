Pınar Altuğ'a takipçisinden şoke eden yorum!



'YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN...'



'SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU'

O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum

Elif Bayram

OyuncuInstagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Pınar Altuğ geçen günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranlarından tepki aldı.bu yoruma tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"