Pınar Altuğ'a takipçisinden şoke eden yorum!

Oyuncu Pınar Altuğ,
Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Pınar Altuğ geçen günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.
Pınar Altuğ'un
'YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN...'
bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.
'SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU'
Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranlarından tepki aldı. Pınar Altuğ da
bu yoruma tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"
O yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı
Pınar Altuğ'u kızdıran yorum
Elif Bayram