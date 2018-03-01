Pınar Altuğ'dan botoks haberlerine açıklama!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ,
şişmiş yüzü ve çizgi gibi kalmış gözleri ile dikkati çekti.
43 yaşındaki oyuncu, "Dizi çekimi, televizyon programı derken yoğun ışık altında çalışmak beni yordu" şeklinde açıklama yapsa da sosyal medyada yayılan fotoğraf 'Pınar botoks mağduru olmuş'
şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.
'HER ŞİŞLİK BOTOKS DEĞİLDİR'
Hal böyle olunca Pınar Altuğ'dan
açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Pınar Altuğ iddialara şu sözlerle karşılık verdi:
"Bu fotograf dün çekildi. Öncesinde basından başka arkadaşlarımla karşılaştım 'fotoğraf alalım' dediler, 'gözlerim alerji oldu, o yüzden hazır çekim yokken makyaj da yapmadım. Bugünlük beni affetseniz' dedim ve saygı gösterip 'tabii ki' dediler. Sonra sokakta yürürken başka biri çekip, hiçbirşey sormadan altını kafasına göre doldurmuş. Basın mensubu arkadaşlar, her gördüğünüz şişlik botoks değildir, zaten botoks yüzde şişkinliğe sebebiyet vermez. Keşke şu fotoğrafların altını kafanıza göre doldururken harcadığınız zamanın azıcığını araştırmak, öğrenmek ya da sormak için kullansanız!"
Pınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımı
Pınar Altuğ reytinglerden çok memnun
Elif Bayram