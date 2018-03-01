Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Pınar Altuğ'dan botoks haberlerine açıklama!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un botoks yaptırdığı ve bu yüzden de yüzünün şiştiği iddia edildi

01 Mart 2018, Perşembe 09:04
Pınar Altuğ'dan botoks haberlerine açıklama!
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ, şişmiş yüzü ve çizgi gibi kalmış gözleri ile dikkati çekti.

43 yaşındaki oyuncu, "Dizi çekimi, televizyon programı derken yoğun ışık altında çalışmak beni yordu" şeklinde açıklama yapsa da sosyal medyada yayılan fotoğraf  'Pınar botoks mağduru olmuş' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.


'HER ŞİŞLİK BOTOKS DEĞİLDİR'


Hal böyle olunca Pınar Altuğ'dan açıklama gecikmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Pınar Altuğ iddialara şu sözlerle karşılık verdi:

 "Bu fotograf dün çekildi. Öncesinde basından başka arkadaşlarımla karşılaştım 'fotoğraf alalım' dediler, 'gözlerim alerji oldu, o yüzden hazır çekim yokken makyaj da yapmadım. Bugünlük beni affetseniz' dedim ve saygı gösterip 'tabii ki' dediler. Sonra sokakta yürürken başka biri çekip, hiçbirşey sormadan altını kafasına göre doldurmuş. Basın mensubu arkadaşlar, her gördüğünüz şişlik botoks değildir, zaten botoks yüzde şişkinliğe sebebiyet vermez. Keşke şu fotoğrafların altını kafanıza göre doldururken harcadığınız zamanın azıcığını araştırmak, öğrenmek ya da sormak için kullansanız!"




Pınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımıPınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımı
Pınar Altuğ reytinglerden çok memnunPınar Altuğ reytinglerden çok memnun


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Gökhan Özoğuz veda ediyor mu?
Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi

Arda Turan Aslıhan Doğan'ı babasından istedi
Merve Boluğur arabasını şaşırdı

Merve Boluğur arabasını şaşırdı
Deniz Çakır evinin yolunu bulamadı

Deniz Çakır evinin yolunu bulamadı
Hakan Sabancı'nın eski aşklarıyla köşe kapmacası

Hakan Sabancı'nın eski aşklarıyla köşe kapmacası
Kenan İmirzalıoğlu'nun keyfi yerinde

Kenan İmirzalıoğlu'nun keyfi yerinde
Özge Ulusoy Nazlı Kayı'yı kıskandı

Özge Ulusoy Nazlı Kayı'yı kıskandı
Azra Akın'dan dansa davet

Azra Akın'dan dansa davet
Atilla Sertel açıkladı: TRT raporu şoke etti

Atilla Sertel açıkladı: TRT raporu şoke etti
Ercan Yazgan felç geçirdi

Ercan Yazgan felç geçirdi
Ailecek Şaşkınız filminin galası yapıldı

Ailecek Şaşkınız filminin galası yapıldı