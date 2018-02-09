Pınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımı

Büşra Kamış

Filiz Aker cinayetine kurban giden'ın ölümünden 5 ay sonra'dan duygulandıran paylaşım geldi. Altuğ, Şaşmaz ile fotoğraf paylaşıp "Çok özlüyoruz" notunu düştü.'Çocuklar Duymasın' dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, cinayete kurban giden rol arkadaşı Vatan Şaşmaz ile fotoğraf paylaştı.Eski manken Filiz Aker'in otel odasında cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz, ölümüyle herkesi şoke etmişti. Şaşmaz'ın rol arkadaşı Pınar Altuğ Instagram'dan fotoğraf paylaşınca herkes duygu dolu anlar yaşadı.