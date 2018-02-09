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Pınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımı

Pınar Altuğ cinayete kurban giden arkadaşı Vatan Şaşmaz'la fotoğrafını paylaştı
 

Pınar Altuğ'dan duygusal Vatan Şaşmaz paylaşımı
Filiz Aker cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ölümünden 5 ay sonra Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım geldi. Altuğ, Şaşmaz ile fotoğraf paylaşıp "Çok özlüyoruz" notunu düştü.

'Çocuklar Duymasın' dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, cinayete kurban giden rol arkadaşı Vatan Şaşmaz ile fotoğraf paylaştı.

PAYLAŞIMI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Eski manken Filiz Aker'in otel odasında cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz, ölümüyle herkesi şoke etmişti. Şaşmaz'ın rol arkadaşı Pınar Altuğ Instagram'dan fotoğraf paylaşınca herkes duygu dolu anlar yaşadı.

 


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