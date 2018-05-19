Pınar Altuğ: Kadının özü zarafet, erkeğin özü mertlik

Alyansım olmadan sokağa adım atmam.

Hayatım bir sanat eseri olsa hmmm zor soru... Güzel ama karışık bir tablo olurdu.

Vatkalı bir kıyafet asla giyinmem.

İsmimi kendim koyma şansım olsa Zeynep koyardım.

Bir kadına en çok yakışan aksesuar küpe.

En büyük çılgınlığım bir anda karar verip saçımın rengini değiştirmek.

En büyük pişmanlığım yok. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim.

Annem bana hep derdi ki: Anne olunca anlayacaksın.

Bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey: Aile her şeydir.

Benim için lüks canımın istediğini canımın istediği an yapabilmek.

Bir günlüğüne ölümsüz olsam savaşın ortasına gidip durdurmaya çalışırdım.

Tahammül edemediğim insan tipi dünyayı yarattığını sananlar.

Başardığım en zor şey her şeye rağmen güçlü kalmak.

En belirgin özelliğim istikrarım.

Kendi paramla yaptığım ilk şey anneme yemek ısmarlamaktı.

Beni bu aralar en çok kendini bilmez insanlar kızdırıyor.

Dalgın insanlar sokağa çıkmamalı.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğim yok. Her şeyi görüyorlar sanki.

Bence aşk çoook güzel.

Tüm kadınlara bir şey diyecek olsam: Doğru bildiğinizi yapın.

Dünyada tek bir şeyi değiştirecek olsam annemle babamı geri getirirdim.

Komşumun yalancı olmasını istemem.

Söylediğim bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa: Yeter artık birbirinizi sevin.

Uçan bir araç icat etmek isterdim.

Aşka en çok yakışan mevsim yaz.

İdeal evliliğin olmazsa olmazları saygı, saygı, saygı.

Kadının özü zarafettir.

Erkeğin özü mertliktir.