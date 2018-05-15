Pınar Altuğ mutlu evliliğin sırrını verdi

Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ konuşmasına şu sözleri ekledi:

'Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımı dan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi' dedi.

'BENİM SENİNLE GEÇİNMEYE GÖNLÜM VAR'

Kısa süre önce evliliklerinin 10. yılını kutlayan Pınar Altuğ, 'En zor zamanlarda eşim "Benim seninle geçinmeye gönlüm var" der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış' dedi.